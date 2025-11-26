ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
墨鏡歐告「叼水桶賺錢」違法！　飼主被罰8萬並沒入犬隻

▲。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲歐告「流氓」被飼主要求表演叼水桶賺錢，已經違反《動物保護法》。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

新北市動保處近日接獲民眾檢舉，淡水老街有飼主以不當方式讓自家名叫「流氓」的黑狗表演叼水桶，吸引路人打賞。經動保處人員查證，已確定該飼主未取得任何動物展演許可，依違反《動物保護法》第6-1條開罰5萬元罰鍰，並當場將該犬隻依法沒入，飼主也被要求接受3小時動保教育訓練。

（圖／網友@junyu.24_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲民眾拍下流氓頭上的墨鏡疑似是鋼絲固定，之後被證實是彈性繩。（圖／網友@junyu.24_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

動保處經多日蒐證，確認民眾檢舉內容屬實。飼主於26日到案說明，表示平時會讓狗狗戴眼鏡保護眼睛，辯稱當天是萬聖節才帶桶子出門，並否認主動向人收錢，只是逛街時有人投錢進桶。然而動保處強調，該民眾並未取得動物展演許可，行為已屬違法。同時發現流氓並未接種狂犬病疫苗，違反《動物傳染病防治條例》再開罰3萬元，總計8萬元罰鍰。

▲。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲流氓的飼主到案說明，總計被開罰8萬元罰鍰。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

目前流氓已被動保處帶回收容，工作人員表示牠個性親人，希望未來能找到合適的新飼主。牠臉上的眼鏡也被確認為伸縮材質，未造成狗狗傷害。後續將安排健康檢查，並開放合格民眾認養。同時動保處也提醒，所有動物展演都須依法申請動物展示業許可，業者也需嚴格遵守許可內容。無論是否營利，未經許可的展演行為都是違法。

▲。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

▲流氓的個性親人，健康檢查過後未來將會開放領養。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）

