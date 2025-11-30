ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
半夜欣賞「甲蟲起降」航空秀　振翅聲引網友歪樓：以為是蟑螂

▲飼主半夜欣賞佛羅倫斯姬兜蟲的航空秀。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

準備升空！網友歐先生飼養了許多兜蟲，這天他跟女朋友半夜欣賞寵物佛羅倫斯姬兜蟲的「航空秀」，體型巨大的牠張開背上宛如盔甲一般的鞘翅，震動藏在底下的透明內翅升空，結果巨大的「啪搭啪搭」聲差點讓網友以為是蟑螂現身。

▲。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲因為拍翅的聲音太像蟑螂，讓網友差點誤會。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這隻姬兜蟲非常穩定地升空，目標則是天花板的燈泡，雖然過程中稍微有些跌跌撞撞，但牠還是順利完成兩次起降，回到原地後身體還微微上下起伏，似乎是在為剛剛的劇烈運動大口喘氣。然而牠飛行時的姿勢，加上格外清楚的振翅聲神似「飛天巨強」，就連飼主本人都幽默表示，「牠是比較帥的蟑螂」。

▲。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飛累後到遙控氣邊休息。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲上方是綠島姬兜，下方是佛羅倫斯姬兜蟲。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除了影片中的佛羅倫斯姬兜蟲，飼主還飼養了其他各種兜蟲，包括綠島姬兜、安達祐實大鍬、中國大鍬、深山鍬形蟲甚至雞母蟲都有。許多網友也紛紛表示，自己剛打開影片的時候也被嚇到過，「這樣飛跟蟑螂有什麼區別」、「不要吧…這聲音跟顏色還會飛」、「差點以為是蟑螂被馴化成昆蟲表演」。

▲。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正在交配中的綠島姬兜。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一起合照的安達祐實大鍬與中國大鍬。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲躺在主人手上的雞母蟲。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
▲。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲住在溫控室的深山鍬形蟲。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 兜蟲佛羅倫斯姬飛行寵物昆蟲

黑柴苦等「會給零食的人」出現　發現沒人來表情超哀怨

「20歲貓阿嬤」看不見聽不到　沙啞菸嗓呼喚媽媽快出現

飼主「出土沙蚺」湯匙小心撥開　用手慢慢挖還真的拿出一隻蛇

歐告聽「吃完要洗澡」秒吐肉肉！　眼神堅定拒絕被收買

墨鏡歐告「叼水桶賺錢」違法！　飼主被罰8萬並沒入犬隻

網紋蟒「頭貼牆壁」拒洗澡！　整隻掛門上全身都在抗議

梳廢毛發現「今年收成不好」　堆出整座山生產者超驕傲

麻醉沒效！兔兔結紮失敗　獸醫賜封號「酒國英雄」

「20歲貓阿嬤」看不見聽不到　沙啞菸嗓呼喚媽媽快出現

米克斯受虐剩8公斤肋骨清晰　媽陪牠重新奔跑收編寵愛

貓咪半夜撞櫃台點餐

凱克鸚鵡半夜突躺平哀號！　奴才嚇壞求助「原來在打呼」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

