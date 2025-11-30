半夜欣賞「甲蟲起降」航空秀　振翅聲引網友歪樓：以為是蟑螂

▲飼主半夜欣賞佛羅倫斯姬兜蟲的航空秀。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

準備升空！網友歐先生飼養了許多兜蟲，這天他跟女朋友半夜欣賞寵物佛羅倫斯姬兜蟲的「航空秀」，體型巨大的牠張開背上宛如盔甲一般的鞘翅，震動藏在底下的透明內翅升空，結果巨大的「啪搭啪搭」聲差點讓網友以為是蟑螂現身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲因為拍翅的聲音太像蟑螂，讓網友差點誤會。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這隻姬兜蟲非常穩定地升空，目標則是天花板的燈泡，雖然過程中稍微有些跌跌撞撞，但牠還是順利完成兩次起降，回到原地後身體還微微上下起伏，似乎是在為剛剛的劇烈運動大口喘氣。然而牠飛行時的姿勢，加上格外清楚的振翅聲神似「飛天巨強」，就連飼主本人都幽默表示，「牠是比較帥的蟑螂」。

▲飛累後到遙控氣邊休息。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲上方是綠島姬兜，下方是佛羅倫斯姬兜蟲。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除了影片中的佛羅倫斯姬兜蟲，飼主還飼養了其他各種兜蟲，包括綠島姬兜、安達祐實大鍬、中國大鍬、深山鍬形蟲甚至雞母蟲都有。許多網友也紛紛表示，自己剛打開影片的時候也被嚇到過，「這樣飛跟蟑螂有什麼區別」、「不要吧…這聲音跟顏色還會飛」、「差點以為是蟑螂被馴化成昆蟲表演」。

▲正在交配中的綠島姬兜。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一起合照的安達祐實大鍬與中國大鍬。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲躺在主人手上的雞母蟲。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）





▲住在溫控室的深山鍬形蟲。（圖／Threads@zong_cheng_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

