黑柴苦等「會給零食的人」出現　發現沒人來表情超哀怨

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一隻叫做豆太郎（まめたろう）的柴犬，在牠每天的散步路線上，經常會出現一位餵牠零食的老爺爺。這天飼主像往常一樣帶著豆太郎出門，經過爺爺經常出現的路口就突然趴下，眼巴巴地等著他路過，只留下一個倔強的背影給鏟屎官。

▲豆太郎在等會給零食的爺爺出現，發現沒人一臉悲傷。（圖／翻攝自X／@mamemamemakmaki）

這隻很有耐性的汪星人望著遠方，盼望著每次都給牠零食的人趕快出現，發現他沒有來表情瞬間超級悲傷，但依然守在路口不肯離開。飼主在留言中透露，後來豆太郎的等待並沒有白費，一段時間後那位老爺爺就出現了，還帶了很多點心送給愛犬吃，心滿意足後還去見了其他小狗朋友。

▲後來豆太郎等到爺爺出現，吃飽後還去找牠的柴犬朋友。（圖／翻攝自X／@mamemamemakmaki）

除此之外在一人一柴的散步路線上，還有好幾位居民會給豆太郎零食吃，但這隻貪吃鬼對爺爺總是最熱情，看見人剛出現就飛奔過去迎接，除了飼主外也只給爺爺摸，其他人就算有零食也沒辦法。目前這篇貼文已在X累積超過227萬次點閱。

▲雖然很多人都會給牠零食，但豆太郎只會給爺爺摸。（圖／翻攝自X／@mamemamemakmaki）

▲豆太郎：爺爺你來啦！（圖／翻攝自X／@mamemamemakmaki）