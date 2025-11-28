ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
「20歲貓阿嬤」看不見聽不到　沙啞菸嗓呼喚媽媽快出現

@_daisysdays_ blind & deaf 20 year old Daisy calling for me even though I’m right in front of her ???? #catsoftiktok #seniorcat #20yearoldcat #blindcat #daisysdays ♬ Originalton - Daisy

記者賈沐蓉／綜合報導

虎斑貓Daisy是隻20歲的長輩級貓咪，除了雙目失明外耳朵也聽不到。因此當牠想尋找自己的鏟屎官時，就會發出沙啞的叫聲來找人，就算飼主本人就近在眼前也依然如此，每次都讓媽媽迅速放下手上的事趕快過來陪牠。

▲20歲的Daisy看不見也聽不到，但還是會發出叫聲找媽媽。（圖／翻攝自TikTok／@_daisysdays）

Daisy發出混合著咕嚕聲的微弱貓叫，東張西望試著感應媽媽的氣息。飼主在留言表示，自己之後也立刻給牠摸摸與擁抱，實際上這隻喵星人早就透過氣味、震動知道自己在附近，「否則，牠的尖叫就不是那麼可愛了哈哈」，而已經是貓奶奶的牠嗅覺依然靈敏，吃飯盤子都舔得乾乾淨淨，餵藥還得混進肉泥裡才肯吃。

▲Daisy：我看看這個肉泥有沒有藥味...（圖／翻攝自TikTok／@_daisysdays）

飼主在TikTok帳號中透露，8歲那年自己跟媽媽收養了當時還是幼貓的Daisy，接著就一起生活了20年。已經高齡的牠曾經中風過3次，但最後都堅強地戰勝了病魔。許多網友也被牠即使身體不便，也依然要找媽媽的叫聲萌翻，「快抱抱著個寶寶」、「如果是我，絕對不會離開房子」、「真是可愛的小甜心」。

▲2005年剛被收養的幼貓Daisy，原本的貓媽媽拋棄了牠。（圖／翻攝自TikTok／@_daisysdays）

關鍵字： 高齡貓虎斑貓Daisy雙盲貓抗病

