垃圾場撿到「流浪尼莫」！　連缸帶水被棄養還附一隻螺

▲Threads網友路過社區垃圾場，卻看到連缸帶水一起棄養的流浪尼莫。（圖／Threads@jiunwang16提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Jiun路過社區地下室時，發現居然有兩隻小丑魚連著水族缸被一起棄養在垃圾場。當時缸中殘留的水不多，魚類在這種環境下很快就會喪命，但她因為要上班不得不先走，回來後迅速把小丑魚們接回家安置，還買了海水把玻璃缸補滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲缸中水位很低，對小丑魚來說非常危險。（圖／Threads@jiunwang16提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

魚缸中除了小丑魚外，Jiun後來還發現了一隻藏得很好的海螺，帶回家當天就緊急去水族街幫牠們購買海水，還好三隻海洋生物的活力都不錯，兩隻小丑魚更自在地在新鮮海水中悠游。更幸運的是她的公司老闆曾有過飼養經驗，也決定領養這2隻魚+1隻螺，還訂購了整套新水缸與設備準備給他們住。

▲後來她把水缸補滿，幸好2隻魚+1隻螺都很有活力。（圖／Threads@jiunwang16提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由於海水缸需要花一個月時間養缸，目前小丑魚與海螺都由老闆認識的水族業者暫時寄養。同時Jiun也呼籲，如果遇見困難無法繼續飼養寵物，現在網路上有很多送養管道，「不要隨意棄養或放生」。網友也對撿到「流浪尼莫」的過程表示驚訝，「沒想過路邊有流浪貓流浪狗，居然還能撿到流浪魚」、「沒帶缸就不是棄養了是棄屍」、「棄養真的很缺德」。

▲伸出觸角觀察四周的海螺。（圖／Threads@jiunwang16提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）