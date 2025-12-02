鏟屎官開箱新貓窩　主子「堅定選擇紙箱」奴才超崩潰

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一位貓奴開箱買給主子的昂貴新貓窩，而且還是迪士尼人氣角色「路西法」的造型。結果家裡名叫毛茸茸博士（もふもふの博士）的橘白貓直接無視這項新家俱，毫不猶豫地跳進旁邊的紙箱，讓飼主超崩潰「真的可以這樣嗎？真的嗎？？？」。

▲毛茸茸博士無視了新貓窩，認為紙箱比較舒適。（圖／翻攝自X／@pari2mofu2）

[廣告]請繼續往下閱讀...

窩在裡面的毛茸茸博士眼神堅定，似乎已經認地這裡比較符合貓體工學，而旁邊昂貴的新房子依然空蕩蕩地乏貓問津。實際上這隻喵星人對貓窩的形式有著獨特的看法，除了箱子外牛皮紙袋也是個好選擇，偶爾還會霸占鏟屎官的透明資料夾當軟墊。現在牠堅定選擇紙箱的照片已在X累積超過208萬次點閱。

▲也喜歡自己把自己裝袋。（圖／翻攝自X／@pari2mofu2）

▲透明塑膠夾也會被牠霸占。（圖／翻攝自X／@pari2mofu2）

網友在看見新貓窩居然輸給紙箱後，紛紛表示完全不感到意外，「紙箱是最強的」、「貓：我其實更喜歡箱子」、「養貓經常會遇到哈哈」。不過後來毛茸茸博士還是有給奴才一點面子，正式入住飼主買來的路西法貓窩，似乎對坐墊的柔軟度還算滿意。

▲後來毛茸茸博士還是有進去試躺一下。（圖／翻攝自X／@pari2mofu2）