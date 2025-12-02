ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
聖誕樹附贈「小黃雞裝飾」　驕傲臉站屋頂裡面還當鳥窩

▲爸爸買回聖誕樹吊飾，深得鳥寶歡心。（圖／Threads@ztobbyyy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

聖誕節即將來臨，網友Tobby買了便利商店的聖誕樹立體吊飾回家，結果玄鳳鸚鵡迅速地把自己「裝飾」上去，一臉驕傲地站在邊緣跟鏟屎官炫耀自己的新窩，爸爸也被鳥寶得意的表情萌翻，「我的聖誕樹裝的不是吊飾，是小雞」。

▲。（圖／Threads@ztobbyyy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲玄鳳似乎非常喜歡自已的新家。（圖／Threads@ztobbyyy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主將作為樹頂的蓋子打開後，立刻露出臉上寫著「我超滿意！」的開心玄鳳，昂首挺胸地站好宣布自己以後就住這裡。由於吊飾內部是中空的，剛好可以容納他一隻鳥在裡面，只要爸爸把蓋子拿開就自動現身打招呼，就算本鳥沒有窩在裡面，也喜歡站在樹頂跟上面的同顏色星星搶鏡頭。

▲。（圖／Threads@ztobbyyy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲站在聖誕樹頂端，完美變身裝飾品。（圖／Threads@ztobbyyy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這棵「聖誕樹小雞」也讓許多網友大呼可愛，「最可愛的吊飾」、「迷濛的小眼神，這個要抱緊處理」、「看看牠那驕傲的小臉」。不過也有人發現，玄鳳本鳥有點瞇瞇眼，留言提醒要注意鳥寶眼睛是否有發炎。飼主也表示牠之前確實眼睛不舒服，「不過後來有點藥了～正在慢慢好起來中」。

▲主人幫忙開門後，迅速跳出來見客。（圖／Threads@ztobbyyy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 玄鳳鸚鵡聖誕節寵物萌照鳥寶健康便利商店

聖誕樹附贈「小黃雞裝飾」　驕傲臉站屋頂裡面還當鳥窩

