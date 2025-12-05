汪腳受傷「討厭穿鞋鞋」拒出門　氣到飆髒話嗷嗚嗷嗚一大串

▲星星不想穿鞋子，氣到不肯出門。（圖／有點毛毛的／名叫星星的妳提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

米克斯「星星」最近腳底受傷，媽媽為了保護傷口暫時幫牠穿上鞋子。平時習慣「腳踏實地」的牠心情超糟糕，氣到連散步都不想去，在機車邊委嗷嗚嗷嗚一大串抗議，似乎有非常多不滿需要宣洩，飼主們哄了半天才順利帶牠出門。

▲要去散步表情超哀怨，還有很多意見想抱怨。（圖／有點毛毛的／名叫星星的妳提供）

穿好雨衣的星星站在門口，碎碎念抱怨為什麼要穿鞋子。飼主們企圖用吃肉肉協商，結果討價還價失敗還讓星星怒火加倍，罵出一大串「狗語」髒話後跺腳跑走。心碎滿地的牠開始鬧脾氣，對著空氣罵罵號發表意見，在想出門但不想穿鞋的矛盾下在室內與機車邊來回折返。最後兩人假裝要自己走，星星才委屈的邊叫邊追出來一起上車。

▲平時是戶外赤腳派。（圖／有點毛毛的／名叫星星的妳提供）

▲可以腳踏實地散步很放鬆。（圖／有點毛毛的／名叫星星的妳提供）

到外面後兩人也繼續安慰星星，現在大家都一樣有穿鞋穿衣服。後來更有路人阿姨加入誇誇大隊，飼主還笑星星「誇獎牠就要走，牠跟小孩一樣！」，原本腳步沉重、滿臉哀怨的牠也在成堆的讚美中露出笑容，輕快地小跑步前進。許多網友也對星星瘋狂抱怨的影片逗樂，「好可愛啊」、「感覺好像有罵了一些髒話」、「嗷嗚嗷嗚，不喜歡穿鞋鞋」。

▲星星出門後被大家瘋狂誇獎，終於露出笑容散步。（圖／有點毛毛的／名叫星星的妳提供）