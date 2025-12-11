回家「吐司被偷吃」剩包裝！　網見兇手笑翻：不是還剩一條？

▲貴賓狗偷偷把整條吐司嗑光，結果被網友發現造型超像吐司。（圖／Threads@chihhsuan1218提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友Joyce家裡養了一隻可愛的貴賓狗。這天家人剛到家，就發現新買不久的吐司全被牠偷吃的一乾二淨，還很聰明的知道塑膠袋不能吃。結果犯人方正的髮型，加上毛色看起來就跟被吃掉的吐司一樣，讓網友笑說明明這裡還有一條。

▲家人回來時只看到牠叼著最後一片炫耀。（圖／Threads@chihhsuan1218提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當家人開門時，就看見毛孩叼著其中一片「戰利品」，滿臉驕傲的搖著尾巴炫耀，只留給他一個被撕壞的空包裝。Joyce也對毛孩的貪吃感到頭痛，因為這已經是第N條吐司受害。然而網友卻發現，由於牠身上的毛恰好被修剪成長方形，加上深褐色的顏色，瞬間變身長著四隻腳的吐司，「這是什麼四方形狗狗」、「身體都胖成立體長方形了」、「長得也像吐司」。

▲吃剩下的吐司包裝袋。（圖／Threads@chihhsuan1218提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後兇手還與塑膠袋的「屍體」合影留作證據，但本尊對自己的犯行顯然毫無悔意，用無辜的表情看著鏡頭，之後還裝沒事把自己擠進沙發縫。同時也有人在留言區提醒，市售的吐司對狗來說都有含過量的鹽巴與反式脂肪，盡量不要給牠們吃到比較好。

▲犯人與吃完的塑膠袋合照，但表情沒有在反省。（圖／Threads@chihhsuan1218提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲還把頭埋進沙發縫裝傻。（圖／Threads@chihhsuan1218提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）