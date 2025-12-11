倉鼠咬袖子「邀主人來作客」　動作熱情媽無奈：進不去啦

記者賈沐蓉／綜合報導

日本有隻名叫舒芙蕾（すふれ）的倉鼠，每天最期待的就是每天跟媽媽共處的自由活動時間。結果這天放風結束後，舒芙蕾居然反客為主，咬著媽媽的袖子猛力往籠子方向拉，似乎是在熱情邀請她來自己家參觀，最後只能委婉地拒絕。

▲舒芙蕾咬著主人的袖子，熱情邀請牠來家裡參觀。（圖／翻攝自TikTok／@luv_sufure）

舒芙蕾水汪汪的大眼睛盯著媽媽，小手緊抓伸進籠子的袖口，嘴巴還輕咬著布料努力後退，力氣雖小卻非常認真。據外媒報導，舒芙蕾本來就很喜歡出籠活動，甚至曾在主人睡覺時「越獄」爬到她的臉上。但這還是牠第一次想把人類拉進自己家，除了想禮尚往來以外，也可能是希望媽媽再多陪陪牠。

▲平時放風會跑到媽媽肩膀上。（圖／翻攝自TikTok／@luv_sufure）

▲偶爾會去找家裡的墨西哥鈍口螈鄰居見面。（圖／翻攝自TikTok／@luv_sufure）

更好笑的是，幾天後舒芙蕾又再度嘗試邀請她進屋，發現小手抓不住袖子依然堅持咬著往後拖，賣力的動作似乎已經下定決心，今天一定要成功帶媽媽進來參觀。牠可愛又誠懇請人「回家作客」的模樣，至今已在Ｘ累積超過66萬次點閱。