老汪「舉手要肉肉」認真揮爪　見隔壁發呆也有眼睛睜超大

▲小熊很積極的舉手要吃肉肉。（圖／Threads@yujing_______提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

為什麼牠也有！米克斯「小熊」是隻可愛的菸嗓系女孩，這天媽媽跟與狗弟弟「胖丁」玩遊戲，只要舉手就可以吃到最愛的肉肉。愛吃的牠超積極表現，一聽到肉肉就高舉前爪要食物，看見弟弟沒舉手也有點心吃表情超錯愕。

▲發現弟弟沒舉手也有肉肉表情超震驚。（圖／Threads@yujing_______提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

一位積極爭取另一位佛系面對

原本趴在床上的小熊聽見媽媽問「你要吃肉肉嗎？」立刻興奮的低吼回應，聽見舉手就有肉肉吃更是瞬間彈起來舉起前腳，收穫媽媽稱讚「好棒喔！」外加肉肉點心獎勵。旁邊的丁丁反應倒是很淡定，聽見媽媽問也只是呆萌傻笑，反而是熊熊一直揮空氣搶鏡。最後兩隻還是各吃到一塊，熊熊發現弟弟沒舉手居然也有肉肉，還不可置信的瞪大了眼睛。

▲天氣冷一起擠在媽媽身邊。（圖／Threads@yujing_______提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後媽媽在留言中強調，丁丁其實真的知道自己叫什麼名字，個性佛系的牠其實特別喜歡啃姐姐的嘴邊肉，啃到後來熊熊都已經習慣弟弟三不五時的騷擾。熊熊與丁丁面對零食時佛系與著急的反差，到最後發現弟弟居然也有得吃的驚訝表情萌翻不少網友，「熊熊很急，丁丁一點也不急」、「牠眼睛睜好大欸」、「為什麼牠不用舉手就可以吃」。