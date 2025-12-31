亞洲黑熊「黑糖」17歲生日！　吃冬季特製蔬果蛋糕來慶生

▲臺北市立動物園亞洲黑熊「黑糖」今年滿17歲了。（圖／臺北市立動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

12月30日是臺北市立動物園亞洲黑熊「黑糖」的17歲生日，保育員精心準備一份食材豐富化的「冬季蔬果蛋糕」作為慶祝。現場可以看見黑糖用大大的熊掌撥弄蛋糕，享用完後又去尋找藏在活動場內的其他蔬果早餐。

保育員為黑糖精心準備的「蛋糕」材料包括燕麥、紅棗、葡萄乾混和蒸熟的主體，並以空心菜、高麗菜、大黃瓜、紅蘿蔔，加上地瓜泥和堅果點綴。園方表示亞洲黑熊雖屬食肉目，但牠們的食物有超過八成是植物，並會根據季節尋找不同的果實、蜂蛹或小型動物，正是利用這種「什麼都想吃、什麼都想探索」的本能，促進黑糖的活動量與身心健康。

▲儘管當天下雨，黑糖依然大口享用特製蛋糕。（圖／臺北市立動物園提供）

什麼都吃，離人類越來越近

園方提醒，黑熊的嗅覺比犬類更靈敏，加上雜食性與覓食的需求讓牠們更容易靠近人類生活圈。野外人類隨手丟棄的果皮、剩食或垃圾都能成為黑熊眼中的美食，一旦牠們把人類與「輕易獲取的食物」產生連結，就容易出現在聚落、露營地或登山步道造成人熊衝突，近來日本多起黑熊闖入住宅區事件，也與冬季山林食物短缺、人為垃圾誘因有關。

▲似乎覺得味道不錯。（圖／臺北市立動物園提供）

為了與黑熊和平共處，動物園呼籲民眾落實「無痕山林」原則，在山區健行後將所有有氣味的垃圾（如果皮、茶葉渣）帶下山，並用密封袋或防熊罐收納食物，同時不要因好奇餵食野生動物，容易造成不可逆的行為改變。更希望透過「黑糖」的生日，讓大家一起學習尊重山林與野生動物。

▲蛋糕以多樣冬季時令蔬果組成，滿足黑熊雜食的特性。（圖／臺北市立動物園提供）