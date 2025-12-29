ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
地震狂搖貓皇「眼神質問」　歪頭懷疑奴才為什麼不跑

▲。（圖／Threads@kddh_ql提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大汗自從去年的地震後，只要地牛翻身就會懷疑是奴才搞的鬼。（圖／Threads@kddh_ql提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

你幹嘛不跑？虎斑貓「大汗」自從去年花蓮大地震後，只要稍微地牛翻身就非常敏感。最近宜蘭外海又爆發規模7.0的大地震，奴才剛被震完就要面對主子的眼神質問，困惑的表情似乎是在懷疑剛才明明就身處危險，為什麼不趕快逃走。

▲。（圖／Threads@kddh_ql提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大汗正在用視線給奴才施壓。（圖／Threads@kddh_ql提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

情況危急，奴才怎麼不跑

大汗站在沙發上微微歪著頭，神情嚴肅又帶點警戒，專注又困惑的眼神似乎是在懷疑剛剛的地震是不是奴才搞的鬼，又像是在焦慮為什麼大家都還待在家裡，而不是去安全的地方避難。飼主表示，大汗是天生長得比較憂國憂民，有點迷離的眼神則是眼瞼沾黏造成，經過獸醫也確認不會影響視力，「可吸抱撸戳揉，重點牠是家裡精神最好的！」

▲。（圖／Threads@kddh_ql提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大汗：晃這麼大不跑嗎？（圖／Threads@kddh_ql提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主家除了大汗外，還有「泡菜」、「多莉」、「多汁」三隻貓咪，幾位主子在地震後也通通聚到奴才身邊，用眼神施壓要他解釋一下剛剛到底發生什麼事。不少貓奴也秀出家中主子地震後的反應，「我們家緊張的一直警戒四處張望」、「我家這隻那時候地震還在睡」、「嚇到直接躲在椅子下，比我還有危機意識」。

▲。（圖／Threads@kddh_ql提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲迷離的眼神是因為眼瞼沾黏，但不影響正常生活。（圖／Threads@kddh_ql提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

虎斑貓地震反應宜蘭地震寵物行為貓咪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

