ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

@codythegoldenboy Christmas came early for Cody… jury is still out if he likes his present ???????? #fyp #puppy #christmas #goldenretriever ♬ original sound - christmas sounds ????

記者賈沐蓉／綜合報導

洛杉磯的黃金獵犬Cody提前得到了一份特別的聖誕禮物，一隻跟自己一模一樣的奶汪弟弟。發現自己升格當哥哥的牠超開心，從看見小狗的那一刻起臉上的笑容就從沒停過，兩隻前腳興奮到原地踏步，還主動咬起同造型布偶準備分享。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@codythegoldenboy）

▲Cody第一次看見新弟弟，興奮的咬玩具準備分享。（圖／翻攝自TikTok／@codythegoldenboy）

Cody看見紙箱裡的弟弟後，尾巴猛搖、脖子伸長等不及與新弟弟見面，把自己的狗狗布偶叼過來，似乎在對媽媽說這個以後可以分給弟弟玩。之後家人還請Cody參與小狗的命名大會，用叼網球的方式幫牠決定新名字，最後這位新手哥哥選中寫著「C」字的網球，將這位新成員命名為Cooper。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／翻攝自TikTok／@codythegoldenboy）

▲看見媽媽帶牠上來時屁屁搖超用力。（圖／翻攝自TikTok／@codythegoldenboy）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@codythegoldenboy）

▲Cody：嗯...弟弟該叫什麼好呢？（圖／翻攝自TikTok／@codythegoldenboy）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@codythegoldenboy）

▲Cooper正在拿哥哥的玩具磨牙。（圖／翻攝自TikTok／@codythegoldenboy）

而Cooper跟這位大哥哥的也相處和諧，還拿當初牠帶給自己看的小狗娃娃當磨牙棒。Cody與弟弟初次見面，就慷慨分享玩具的療癒畫面至今在TikTok已累積超過3800萬次點閱，更萌翻許多網友，「牠好開心」、「迫不及待準備跟新朋友玩」、「牠覺得自己的玩具活過來了」。

@codythegoldenboy Introducing…. Cooper! Naming idea borrowed from @BeauNoseBones #fyp #puppy #bigbrother #goldenretrieverlife ♬ Happy Dog. - Líricus Instrumental

關鍵字： 黃金獵犬玩具分享弟弟寵物萌照TikTok

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【徒手奪槍畫面曝】澳洲海灘2槍手朝人群開槍　英勇路人上前壓制

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

胖橘穿手工防舔衣　變身「性感五花肉」肥美腰身超凸顯

慈愛動物醫院「聖誕報好康！」　處方飼料65折多項優惠慶年末

只因亂尿尿！手搖飲老闆涉「虐打老柯基」　動保處已展開調查

回家「吐司被偷吃」剩包裝！　網見兇手笑翻：不是還剩一條？

倉鼠咬袖子「邀主人來作客」　動作熱情媽無奈：進不去啦

帶貴賓出門「變別人家的狗」　趴大腿自在討摸完全不心虛

胖虎斑減肥「累到不成貓樣」　運動10分鐘睡到打呼叫不醒

晚上強制帶「流浪鴨霸」作客！　奉茶切水果還提供洗澡服務

流浪12年終於有家　狗狗每晚睡前「狂搬娃娃」太萌網：拜託寵壞牠

115年家貓「未登記晶片」最高可罰1萬5千元　緩衝期只到今年底

稱職貓褓姆2

農業部工作犬退役記者會

貓奴秒接嘔吐物

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接「沒漏一滴」

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

浣熊大字形醉倒廁所全球走紅　警爆料「牠是慣犯」多項前科曝光

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

胖橘穿手工防舔衣　變身「性感五花肉」肥美腰身超凸顯

找到了！彰化巨龜「屁毛」搞失蹤　撞牆怪聲萌樣現身自家倉庫

穿山甲遭盜獵2周沒吃喝太虛弱　照核磁共振「唯一保命辦法」　

汪汪隊退休還有「職業病」　散步檢查路人包包、收到包裹要先聞

柯基四腳朝天睡翻「高舉碗碗不會掉」　網笑：地基很穩

115年家貓「未登記晶片」最高可罰1萬5千元　緩衝期只到今年底

快訊／竹科工安意外！工地「鷹架倒塌」　3工人5米高處墜落

銷量2000萬《空戰奇兵》新作明年出　1萬平方公里天空爽快飛

上任不到一年！酷澎「台灣負責人」驚傳閃辭　業者婉轉證實

樂天女孩「鼻樑嚴重變形」！休賽季忍痛動刀　親揭復原狀況

《狙擊蝴蝶》陳妍希謊言曝光開虐！戲迷火大開罵　編劇急上火線發聲

不想再當馬維拉！　馬英九貼「與賴清德球場AI圖」嘆：我還要救援幾次

航港局iMarine建置「替代能源專區」 助攻海運邁向淨零減排

李濬榮入伍倒數不擔心！「期待演技蛻變」　感謝粉絲：看見我的努力

LINE Pay Money、街口開通！　國民年金繳費3大升級一次看

快訊／遭威脅總部放炸彈！　韓企業Kakao：所有員工在家上班

寵物動物熱門新聞

流浪12年終於有家　狗狗睡前「狂搬娃娃」超萌

115年家貓未登記　最高罰1萬5

彰化巨龜「屁毛」搞失蹤　撞牆怪聲現身自家倉庫

穿山甲遭盜獵　獸醫曝唯一保命法

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

臘腸早起陪刷牙　進廁所卻秒睡翻

臭臉虎斑貓帶大寶寶是「最暖褓姆」

胖橘穿手工防舔衣　變性感五花肉

41受虐品種貓開放認養　2百人登記擠破頭

法鬥狂睡2小時奪冠軍　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

浣熊大字形醉倒爆紅　被爆是竊盜慣犯

汪汪隊退役有職業病　黑拉拉幸福肥

阿金初見奶汪弟　興奮叼玩具分享

臘腸狗拆爆水管　咬到客廳炫耀

讀者迴響

熱門新聞

流浪12年終於有家　狗狗睡前「狂搬娃娃」超萌

115年家貓未登記　最高罰1萬5

彰化巨龜「屁毛」搞失蹤　撞牆怪聲現身自家倉庫

穿山甲遭盜獵　獸醫曝唯一保命法

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

臘腸早起陪刷牙　進廁所卻秒睡翻

臭臉虎斑貓帶大寶寶是「最暖褓姆」

胖橘穿手工防舔衣　變性感五花肉

41受虐品種貓開放認養　2百人登記擠破頭

法鬥狂睡2小時奪冠軍　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

浣熊大字形醉倒爆紅　被爆是竊盜慣犯

汪汪隊退役有職業病　黑拉拉幸福肥

阿金初見奶汪弟　興奮叼玩具分享

臘腸狗拆爆水管　咬到客廳炫耀

失智柯基犬遭虐　飼主稱情緒失控

熱門寵物影片

更多
稱職貓褓姆2

稱職貓褓姆2

農業部工作犬退役記者會

農業部工作犬退役記者會

貓奴秒接嘔吐物

貓奴秒接嘔吐物

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接「沒漏一滴」

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接「沒漏一滴」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面