阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

記者賈沐蓉／綜合報導

洛杉磯的黃金獵犬Cody提前得到了一份特別的聖誕禮物，一隻跟自己一模一樣的奶汪弟弟。發現自己升格當哥哥的牠超開心，從看見小狗的那一刻起臉上的笑容就從沒停過，兩隻前腳興奮到原地踏步，還主動咬起同造型布偶準備分享。

▲Cody第一次看見新弟弟，興奮的咬玩具準備分享。（圖／翻攝自TikTok／@codythegoldenboy）

Cody看見紙箱裡的弟弟後，尾巴猛搖、脖子伸長等不及與新弟弟見面，把自己的狗狗布偶叼過來，似乎在對媽媽說這個以後可以分給弟弟玩。之後家人還請Cody參與小狗的命名大會，用叼網球的方式幫牠決定新名字，最後這位新手哥哥選中寫著「C」字的網球，將這位新成員命名為Cooper。

▲看見媽媽帶牠上來時屁屁搖超用力。（圖／翻攝自TikTok／@codythegoldenboy）

▲Cody：嗯...弟弟該叫什麼好呢？（圖／翻攝自TikTok／@codythegoldenboy）

▲Cooper正在拿哥哥的玩具磨牙。（圖／翻攝自TikTok／@codythegoldenboy）

而Cooper跟這位大哥哥的也相處和諧，還拿當初牠帶給自己看的小狗娃娃當磨牙棒。Cody與弟弟初次見面，就慷慨分享玩具的療癒畫面至今在TikTok已累積超過3800萬次點閱，更萌翻許多網友，「牠好開心」、「迫不及待準備跟新朋友玩」、「牠覺得自己的玩具活過來了」。