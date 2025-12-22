ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

經歷「世紀颶風」失蹤443天　小貓奇蹟回家網感動：最棒聖誕禮物

「世紀颶風」後失蹤443天　小貓奇蹟回家網感動：最棒聖誕禮物。（圖／翻攝自Facebook／Kaitlin Wright Meteorologist）

▲小貓失蹤443天奇蹟回家。（圖／翻攝自Facebook／Kaitlin Wright Meteorologist）

記者李振慧／綜合報導

海倫颶風(Hurricane Helene)去年侵襲美國東南部地區造成重大災害，北卡羅來納州一戶家庭近來驚喜獲知，當時在風災中走失的寵物貓加比(Gabby)，在失蹤長達443天奇蹟被找到，終於與家人團聚。

收容所救援小貓　意外發現已失蹤443天

[廣告]請繼續往下閱讀...

北卡州當地動物救援中心Avery Humane Society，本月13日接獲一隻流浪貓，檢查發現這隻小貓是去年9月海倫颶風風災期間，與家人失散長達一年的加比。

工作人員在臉書上發文，「這真的是聖誕奇蹟，昨天，一隻可愛的流浪貓被送到我們這裡，掃描後發現牠體內有晶片，進一步調查後確認牠是於風災期間走失，距今已經長達443天」。

颶風走失貓回家　植入晶片助圓聖誕奇蹟

工作人員開心宣布，小貓在經過這麼長時間的流浪，如今終於回到家人身邊，並指出事件凸顯出植入晶片的重要性，「小小的一個動作，就能決定結局是心碎還是幸福」。

感人貼文獲得許多網友留言，「這真是一個美好的故事，很開心牠們能夠團圓」、「真的是聖誕奇蹟，永遠不要放棄希望」、「好消息！加比歡迎回家」、「這對他們家人來說是最棒的聖誕禮物」。

關鍵字： 颶風流浪貓寵物晶片北卡羅來納州Avery Humane Society北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【過彎技術待加強】機車衝進小吃店！狗狗驚逃

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「你看不到我」棉花糖波斯貓躲聖誕樹　完美隱形網笑噴：最美裝飾

「吸血鬼小貓」苦待收容所700天　呆萌吐舌萌翻網：給牠一個家

為了繼承爸媽遺產　19歲男「雇用朋友殺人」警破門驚見2爆頭屍

健身時被要求「小聲一點」　女失控衝進櫃台揮拳狂揍店員臉

黏TT小貓化身可愛副廚　「站爸爸肩上監工」網笑：貓版料理鼠王

男海邊散步抓起「可愛章魚」拍照　網友一看嚇：毒素可殺20人

聖誕節表演駱駝突然「飛踢觀眾席」　女被一腳踹中當場昏迷

緝毒犬Vanya退休當公主　全家鼓起勇氣收養老狗：更怕牠們過不好

登山如廁中「水鹿嗷嗷待哺」　逼進熱切舔嘴：快一點好嗎

娃娃壞掉巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙　一旁耐心搖尾等待超萌

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

去探病遇「超級E喵」扯衣刷存在感　後來的故事「有洋蔥」

汪霸占新狗大床「被肥屁股震壓」　腳腳狂踢掙扎狼狽逃跑

後車箱藏「會動聖誕禮物」　人妻打開見「超萌橘貓」秒爆哭

登山如廁中「水鹿嗷嗷待哺」　逼進熱切舔嘴：快一點好嗎

獲救小奶狗第一次吃飼料「飽到度估」　集體睡翻畫面萌翻網

經歷「世紀颶風」失蹤443天　小貓奇蹟回家網感動：最棒聖誕禮物

阿金穿雪靴「走路變跳舞」　每一步笨手笨腳堅持出門玩

五月天阿信重摔流血發聲了！　踩空墜2米高舞台「集滿F3親親安慰」

10歲兒「測耐用度」竟折斷整箱SSD　爸崩潰損12萬+上萬GB空間

Hyundai「小改款Staria廂型車」在韓亮相！內外質感全面提升

國內航線貨物夾藏「花生娘娘」　攔查發現簡體字加工品10.36公斤

擷發科攜手高市府　進駐亞灣打造AI軟體設計基地

李文宗嘆沒瘋已萬幸　痛批檢「太懶了」瞎說他是柯文哲分身

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被網友讚：很體面

快訊／高雄男揚言炸小港機場！檢方複訊後聲請羈押

謝銘洋等五位大法官枉法判決　全民應嚴肅面對憲政危機

騎士等紅燈遭張文砍頸「恐僅180萬補償」？蔣萬安：市府3方向協助

寵物動物熱門新聞

緝毒犬Vanya退休　全家寵成公主

登山如廁水鹿亂入　舔嘴嗷嗷待哺

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

阿金穿雪靴　走路變跳舞堅持出門

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

後車箱藏「會動聖誕禮物」　女打開秒爆哭

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

去探病遇E喵刷存在感　故事藏洋蔥

獲救小奶狗第一次吃飼料　集體「飽到度估」

「世紀颶風」失蹤443天　小貓奇蹟回家

馴鹿闖聖誕商店　警笑是來找雪撬

汪霸占新狗大床　卻被肥屁股震壓

緝毒犬Xylon退役變成「露營達狗」

阿金洗澡太舒服　滿身泡泡睡翻

讀者迴響

熱門新聞

緝毒犬Vanya退休　全家寵成公主

登山如廁水鹿亂入　舔嘴嗷嗷待哺

娃娃壞掉　巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙

阿金穿雪靴　走路變跳舞堅持出門

公車出現毛毛乘客　無尾熊「乖乖坐扶手」搭車

後車箱藏「會動聖誕禮物」　女打開秒爆哭

出國回家被貓訓話　狂喵委屈巴巴

去探病遇E喵刷存在感　故事藏洋蔥

獲救小奶狗第一次吃飼料　集體「飽到度估」

「世紀颶風」失蹤443天　小貓奇蹟回家

馴鹿闖聖誕商店　警笑是來找雪撬

汪霸占新狗大床　卻被肥屁股震壓

緝毒犬Xylon退役變成「露營達狗」

阿金洗澡太舒服　滿身泡泡睡翻

吐舌模樣超呆萌　「吸血鬼小貓」苦待收容所700天

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面