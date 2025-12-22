經歷「世紀颶風」失蹤443天　小貓奇蹟回家網感動：最棒聖誕禮物

▲小貓失蹤443天奇蹟回家。（圖／翻攝自Facebook／Kaitlin Wright Meteorologist）

記者李振慧／綜合報導

海倫颶風(Hurricane Helene)去年侵襲美國東南部地區造成重大災害，北卡羅來納州一戶家庭近來驚喜獲知，當時在風災中走失的寵物貓加比(Gabby)，在失蹤長達443天奇蹟被找到，終於與家人團聚。

收容所救援小貓 意外發現已失蹤443天

[廣告]請繼續往下閱讀...

北卡州當地動物救援中心Avery Humane Society，本月13日接獲一隻流浪貓，檢查發現這隻小貓是去年9月海倫颶風風災期間，與家人失散長達一年的加比。

工作人員在臉書上發文，「這真的是聖誕奇蹟，昨天，一隻可愛的流浪貓被送到我們這裡，掃描後發現牠體內有晶片，進一步調查後確認牠是於風災期間走失，距今已經長達443天」。

颶風走失貓回家 植入晶片助圓聖誕奇蹟

工作人員開心宣布，小貓在經過這麼長時間的流浪，如今終於回到家人身邊，並指出事件凸顯出植入晶片的重要性，「小小的一個動作，就能決定結局是心碎還是幸福」。

感人貼文獲得許多網友留言，「這真是一個美好的故事，很開心牠們能夠團圓」、「真的是聖誕奇蹟，永遠不要放棄希望」、「好消息！加比歡迎回家」、「這對他們家人來說是最棒的聖誕禮物」。