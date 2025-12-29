男主人心臟驟停倒無人沙灘　5歲拉布拉多「瘋狂吠叫」引路人救命

▲拉布拉多犬。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子在無人沙灘上散步時突然心臟驟停，暈倒時幸好有忠心的寵物犬在身旁，狗狗除了在他身體上蹦蹦跳跳、希望能喚醒主人，後來開始在沙灘上跑來跑去、大聲吠叫，最後成功吸引到路人過來幫忙。

71歲翁倒地 5歲忠犬奔跑搬救兵

71歲男子霍沃斯(David Howarth)當時在多塞特郡普爾市(Poole)當地Sandbanks海灘游泳，上岸後突然心臟不適，倒在附近無人的沙灘上，幸好5歲拉布拉多犬Beau注意到他的情況，立即採取行動向外求救。

Beau the labrador saved David Howarth’s life by barking for help after the man suffered a cardiac arrest on a Dorset beach https://t.co/scMC9RXyNJ — The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 28, 2025

大聲吠叫與不停奔跑的Beau，最後成功吸引到當時在100公尺外附近散步的一對夫妻，65歲女子克萊兒(Claire Dashwood)與56歲男保羅(Paul Harrold)，2人後來在急救電話人員的指導下，為霍沃斯進行CPR急救。

克萊兒表示，當時狗狗舔了她的臉，似乎是在鼓勵她堅持下去，後來2名休班醫生剛好散步經過，2人急忙接手，等到醫護人員趕到使用除顫器繼續急救，電擊了3次，霍沃斯才終於恢復生命跡象。

命是牠救的 老翁刺青紀念救命忠犬

霍沃斯在醫院接受治療後，目前已完全康復，妻子2018年因為腦癌去世的他，為了紀念5歲毛小孩Beau救了他的性命，在身上留下Beau掌印的刺青，以感謝Beau的救命之恩，「我這條命是牠救的，我非常感謝Beau與所有曾奮力救我的人」。