跑比警報快！「屁貓」睡一半地震彈飛　 主人10秒後才驚逃

▲「屁貓」睡一半發現大地震，瞬間彈飛。（圖／網友芊芊授權提供，下同）



網搜小組／許力方報導

宜蘭外海7.0大地震嚇壞全台，各地民眾陸續曝光「第一時間」天搖地動時的畫面，一名飼主回放監視器時就發現，自家貓咪竟然在地震開始前就察覺不對勁，下一秒便飛速跳起暴衝逃跑，讓媽媽不禁感嘆「屁貓跑的速度比國家警報還快。」

飼主28日將這段21秒的監視器畫面曝光「貓咪也瘋狂俱樂部」臉書社團，只見當時一家人待在客廳，女主人、男主人坐在沙發上划手機、平板，窩在桌上箱子裡的白底虎斑貓本來睡得正香，突然之間，貓咪耳朵先是警覺地動了動，下一秒嚇得轉頭看了左方一眼，鏡頭隨即開始上下晃動。

貓咪發現不對勁後，不到一秒的瞬間，迅速拔腿飛奔跳出箱子，豎起耳朵往桌子下躲避，瞬間消失在鏡頭中，4秒後女主人離席。之後約過了10秒，鏡頭呈現劇烈晃動，畫面從上下抖動變成左右搖晃，最後監視器不堪墜地，男主人趕緊起身查看，整個過程僅不到20秒。

影片吸引大批飼主留言，紛紛直呼「貓很敏感的！我家的貓也是，到處躲」、「我家的也是竄逃，跑去床底下，躲了10幾分鐘才出來，完美防災貓」、「貓咪是對的」、「我家的貓跑的比手機提醒快」、「貓馬上反應躲桌底，真聰明」，但也有不少人笑稱「監視器表示，我自己演成10級」，並發現這隻監視器畫面清楚展現了當時地震是「先上下震再左右搖」的類型。