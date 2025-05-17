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「綠色蜥蜴」現身新北！農民嚇：比貓大跑超快　農業局回應了

▲ 綠水龍出沒獵龍行動奏效 新北持續監控與移除。（圖／新北市農業局提供）

▲綠水龍出沒，新北持續監控與移除。（資料照／新北市農業局提供）

記者董美琪／綜合報導

新北市八里一處竹筍園，今日午後有洪姓農民驚見一隻比貓還大的蜥蜴，疑似是「綠鬣蜥」或「綠水龍」，牠迅速竄逃，來不及拍照留證。

「真的超大隻、跑超快的！」根據《中央社》報導，新北八里一位洪姓農民下午在竹筍園內驚見一隻疑似綠水龍或綠鬣蜥的巨大蜥蜴。他形容這隻蜥蜴體型甚至比貓還要大，但牠動作迅捷，瞬間消失在園中，根本來不及拍照。

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新北農業局指出，綠水龍為外來入侵爬蟲，屬半水棲生物，善於攀爬，雄性體長可達95公分。因其幼年時與綠鬣蜥外型相似，常被誤認。該物種外觀亮綠，幼時吸睛但長大後食量大、性情兇悍，易遭棄養。

▼兇猛「綠水龍」危害生態。（圖／新北市政府農業局）

兇猛「綠水龍」危害生態，新北市農業局決定全面清除，保護本土物種。（圖／新北市政府農業局）

農業局補充，新北地區並未觀察到綠鬣蜥形成穩定族群，偶爾僅在公園或學校被發現，多為寵物逸出。近3年透過民眾通報，成功移除5隻綠鬣蜥。

▼日前一隻巨大綠鬣蜥，被人目擊出現在高雄。（圖／J爸提供）

▲▼高雄變侏羅紀公園！1.7m長「超巨綠鬣蜥」出沒　網看傻：是恐龍？（圖／J爸提供）

八里地區則較常見綠水龍，自2013年起，當局即持續委託專業團隊於紅水仙溪、新店安坑等地進行監控與捕捉，每年穩定移除百餘隻，部分個體提供大學研究用途。

市府呼籲，如發現大型蜥蜴或不明外來爬蟲，民眾可撥打1999通報，將派遣專業人員到場處理，以守護本土生態與物種多樣性。

關鍵字： 綠鬣蜥綠水龍

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