幫收容所狗狗逃安樂死！善心飛行員墜機亡　2狗奇蹟倖存摔斷2腿

▲男子在救收容所狗狗途中意外墜機。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

美國傳出不幸空難事件,在動物收容所工作的49歲飛行員金(Seuk Kim),幫忙收容所載送3隻獲救狗狗前往紐約州時,飛機意外撞山墜毀,導致飛行員與1犬死亡,另外2犬也受重傷,其中1隻犬摔斷2條腿。

事件24日下午6時10分左右發生在紐約州北部,來自維吉尼亞州的49歲男子金,當天幫忙從馬里蘭州當地動物收容所載送3隻收容犬前往紐約州奧爾巴尼(Albany),飛行途中由於能見度很差,在距離目的地約35英里處罹難。

A pilot and a rescue dog he was transporting to an animal shelter were killed when a small plane crashed though two other dogs were later found to have survived, authorities said.https://t.co/4jlRX6p994 pic.twitter.com/cUSaySKAFM