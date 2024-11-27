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幫收容所狗狗逃安樂死！善心飛行員墜機亡　2狗奇蹟倖存摔斷2腿

幫助收容所狗狗逃安樂死！善心飛行員墜機亡　2狗奇蹟倖存摔斷2腿。（圖／翻攝自Facebook）

▲男子在救收容所狗狗途中意外墜機。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國傳出不幸空難事件，在動物收容所工作的49歲飛行員金(Seuk Kim)，幫忙收容所載送3隻獲救狗狗前往紐約州時，飛機意外撞山墜毀，導致飛行員與1犬死亡，另外2犬也受重傷，其中1隻犬摔斷2條腿。

事件24日下午6時10分左右發生在紐約州北部，來自維吉尼亞州的49歲男子金，當天幫忙從馬里蘭州當地動物收容所載送3隻收容犬前往紐約州奧爾巴尼(Albany)，飛行途中由於能見度很差，在距離目的地約35英里處罹難。

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警方表示，機上當時只有一名飛行員與3隻收容犬，飛行員被人發現時已經死亡，其中1隻狗也在事故中身亡，另外2隻犬奇蹟倖存，其中4個月大的混種拉布拉多犬Whiskey摔斷2條腿，另一隻18個月大名叫Pluto的約克夏混種犬腹部和身體受了瘀傷。

目前2犬都已被送到當地動物收容中心接受照顧。警方表示，熱愛動物的金，當時是幫忙將這3隻將面臨安樂死命運的收容犬救出，運送到其他收容所。動物收容所組織也發表聲明，多年來，金拯救了數百隻動物的命，向死者家屬表達哀悼。

關鍵字： 飛行員動物收容所紐約州墜機Seuk Kim北美要聞

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