奴才玩捉迷藏狂換位置　貴賓被嚇一跳氣噗噗：你耍賴！

▲多多和爸爸玩捉迷藏。（圖／翻攝自小紅書／王多多）



實習記者陳安榆／綜合報導

聰明反被聰明誤！大陸上海市有一隻貴賓狗「王多多」，這天飼主偷偷躲在房門後，和牠玩捉迷藏。聰穎的多多一下子就找到主人，並且想再多玩幾次，於是掉頭走開，沒想到爸爸趁機換了一個藏匿點，迅速跑進對面的房間內，回來找人的多多非常疑惑，也順著走進對向房內，結果被嚇了一跳，生氣的模樣被記錄下來。

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▲被多多找到的爸爸迅速躲進另一間房。（圖／翻攝自小紅書／王多多）



「王多多」是小紅書上的寵物博主，在網路上有不少粉絲，數量高達137.4萬，時常記錄著自家貴賓的可愛日常。多多聰明又愛撒嬌，也很喜歡演戲，飼主在粉專簡介上戲稱牠為「小作精」，聰慧的反應累積不少人氣。有次爸爸在家和牠玩躲貓貓，沒想到自作聰明的多多到最後仍然被整蠱成功，生氣的牠像在對主人控訴「不公平！」，搞笑畫面迅速爆紅。

▲沒料到爸爸換位置的多多，被嚇了一大跳，超級生氣。（圖／翻攝自小紅書／王多多）



影片發佈後有25.7萬人按讚，網友紛紛留言「臉都嚇扁了」、「小腳腳跑步的聲音，像做了美甲在打字」、「後退兩步的動作好可愛」、「好像玩具熊」、「好聰明的寶寶」，貼文也許多人不禁懷疑，多多的智商到底多高。