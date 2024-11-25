呆萌哈士奇被「誤認是郊狼射殺」　主人心碎：牠是11個月大小狗

▲哈士奇被誤認是狼射殺。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名男子所養的哈士奇竟然被誤認是郊狼，慘遭警察開槍射殺，令他震驚無法相信，傷心表示，「寵物犬才11個月大，他們竟然射殺了牠」。

諾斯布里奇(Northbridge)警察局長拉布里(Timothy Labrie)表示，他們19日接到報案電話，有民眾在民宅後院發現郊狼，員警立即前往現場，聽到一名女子的慘叫聲，他們發現一隻疑似具有威脅性的動物並射殺，後來才發現那是寵物犬。

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Kirk Rumford's beloved husky Odin was killed by an animal control officer investigating a report of a coyote in the area. The police department says they are doing everything they can to help, including offering to cover cremation costs. https://t.co/Ho15eAaVsQ — NECN (@NECN) November 23, 2024

男飼主柯克(Kirk Rumford)表示，被射殺的寵物犬是才11個月大的哈士奇奧丁(Odin)，認為警方當時若覺得有危險，應該採取非致命的方法，而且他的狗長得根本不像郊狼。

柯克表示，「我的狗一點都沒有攻擊性，牠其實傻傻笨笨的，從來沒有露出過牙齒」，平時也常帶寵物犬去公園玩，很喜歡和其他狗狗一起玩耍。警方坦承，事件是一起可怕的錯誤，當時負責執法的動物官本身也是動物愛好者，發生這樣的事件也十分自責。