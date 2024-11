呆萌哈士奇被「誤認是郊狼射殺」　主人心碎：牠是11個月大小狗

▲哈士奇被誤認是狼射殺。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國麻薩諸塞州一名男子所養的哈士奇竟然被誤認是郊狼,慘遭警察開槍射殺,令他震驚無法相信,傷心表示,「寵物犬才11個月大,他們竟然射殺了牠」。

諾斯布里奇(Northbridge)警察局長拉布里(Timothy Labrie)表示,他們19日接到報案電話,有民眾在民宅後院發現郊狼,員警立即前往現場,聽到一名女子的慘叫聲,他們發現一隻疑似具有威脅性的動物並射殺,後來才發現那是寵物犬。

Kirk Rumford's beloved husky Odin was killed by an animal control officer investigating a report of a coyote in the area. The police department says they are doing everything they can to help, including offering to cover cremation costs. https://t.co/Ho15eAaVsQ