ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

兔子教官的生命教育課！幼兒園老師送給孩子「最珍貴的一堂課」

娛樂中心／綜合報導

最棒的一堂生命教育課！在高雄市私立常春藤幼兒園，一場別開生面的生命教育課打動了師生的心。幼兒園老師沈怡君攜手她的「生命導師」一隻名為「白鬍子教官」的兔子，為孩子們上了一堂關於尊重生命與包容的課程。

▲▼沈怡君讓孩子們與兔子互動。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲幼兒園老師沈怡君帶著兔子到學校當「教官」分享一堂生命教育課程。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

5年前，沈怡君接手一隻剛出生幾週的幼兔。這隻小兔子因健康問題命懸一線，多次經歷手術和漫長的治療。沈怡君憶述，當時的挑戰讓她深刻體會責任與堅持的意義。小兔子不愛吃草，導致牙齒過長刺穿上顎，甚至併發化膿與牛眼症，但她始終不放棄。經歷這些磨難，兔子不僅奇蹟般康復，更成為她生活中的啟發者，因而得名「白鬍子教官」，象徵著責任與生命的教育者。

一堂別具意義的課

沈怡君帶著「教官」來到幼兒園與孩子們見面，並向孩子們講述「教官」的故事，分享這一路走來的心路歷程。透過這段真實而深刻的經歷，她希望孩子們學會尊重每一個生命的獨特性。沈怡君說：「教官教會了我責任感和共情的力量。作為老師，我希望孩子們能理解生命的珍貴，懂得如何包容和尊重與自己不同的存在。」

在互動的過程中，孩子們都非常興奮，「教官」第一次看到那麼多小朋友，害羞地直往老師懷裡鑽。在老師的引導下，孩子們輕輕握拳，用溫柔的方式與「教官」互動，感受生命的溫度與價值，並嘗試讓「教官」坐在大腿上輕輕撫摸牠，感受生命價值。孩子們下課後直說，「我們要愛護兔兔」、「不能欺負兔兔」、「兔兔也是一個生命」。

▲▼沈怡君讓孩子們與兔子互動。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲▼沈怡君讓孩子們與兔子互動。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲▼沈怡君讓孩子們與兔子互動。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

成長的回憶與啟發

沈怡君特意安排孩子們與「教官」合影，並將這些照片收錄進畢業紀念冊，作為孩子們即將畢業的珍貴回憶。她希望這堂生命教育課成為孩子們未來人生中不可磨滅的一課，讓他們懂得責任、包容與尊重。

▲▼幼兒園老師沈怡君帶著兔子到學校當「教官」分享一堂生命教育課程。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲▼兔子教官不僅是孩子的教官，也是沈怡君的生命導師。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲▼幼兒園老師沈怡君帶著兔子到學校當「教官」分享一堂生命教育課程。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

專家讚譽：扎根生命教育的典範

長期走入校園進行推廣教育的「台灣動物緊急救援小組」執行長倪京台說，尊重生命的觀念越小扎根效果越好；幼兒園的老師是孩子人生中的第一位老師，更具潛移默化的效果；沈怡君老師透過分享「兔子教官」的故事，教導孩子尊重包容不同的生命樣態，創造人與大自然共融共生的願景，是落實永續發展教育的模範，幫孩子上了一堂「最珍貴的生命教育課」。

▲▼幼兒園老師沈怡君帶著兔子到學校當「教官」分享一堂生命教育課程。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

▲專家讚賞幼兒園老師沈怡君的生命教育課程。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

關鍵字： 兔子兔子教官常春藤幼兒園沈怡君

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貓奴夫婦去咖啡廳「偷擼貓」　接客貓一聞嚇到模糊掙脫

實驗室橘貓11-245「被關12年」重獲自由　首次過生日、吃罐罐

喵孫爬上神桌阿嬤猛盯　「寵溺一句話」笑噴家人：誰說不喜歡貓？

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光　最愛吃甲殼類動物

太晚回來了！阿金「等到心碎」窩懷裡生悶氣　媽無奈：哄了5分鐘

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

北市動物園與上海簽署合作備忘錄　可能以「黑腳企鵝換小貓熊」

女用Google地圖查老家街景　驚見13年前「已過世2毛孩身影」落淚

浪浪過聖誕！在娃娃堆中挑禮物　選中叼著狂奔超開心

奴才「假裝摸頭」竟被發現　萌汪生氣一跳：快點摸我！

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

吉娃娃聖誕節拍美照好厭世！　角度喬太久「超吉無奈」：我想回家

貓咪想睡覺「拿手當抱枕」還蹭蹭　萌樣瞬間融化鏟屎官

貴賓想出門獨自生悶氣　媽誇獎也沒用一臉EMO

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

當大少爺！嬤親餵飼料　阿金享受趴被窩媽看傻

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

臘腸兄妹學按鈴　哥等不及「狂按拖鞋」：快給零食我學會了！

兔子教官的生命教育課！幼兒園老師送給孩子「最珍貴的一堂課」

貓奴夫婦去咖啡廳「偷擼貓」　接客貓一聞嚇到模糊掙脫

女用Google地圖查老家街景　驚見13年前「已過世2毛孩身影」落淚

壽山動物園邀遊客一起做「聖誕大餐」　為動物打造可食用聖誕樹

吉娃娃聖誕節拍美照擺厭世臉　角度喬太久「超吉無奈」

六月早簽好離婚協議書…本來年底宣布　跟「李易彼此放下」現況曝

批賴清德拒公布財劃法是架空憲法　洪秀柱：被歷史釘在恥辱柱上

命喪俄國！北韓士兵「最後手寫信」曝光　身分證遭擊穿染血

麥當勞少女生前被詐騙騙光積蓄！又淪詐團人頭　士檢偵辦中

中榮嘉義灣橋分院鹿滿院區「日照大樓」落成

貨機遭雷擊畫面曝光　客機也被擊中「乘客聞到燒焦味」急返航

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

不敗迷你蛋神話！　夢想家挑戰本季主場7連勝

Uber Eats併foodpanda競爭疑慮大　公平會禁止

財劃法修法　台經院張建一：沒有解決問題反造成很多不合理

寵物動物熱門新聞

貓奴夫婦去貓咖　牠一聞嚇到模糊

實驗室橘貓獲救　貓生首次吃罐罐

喵孫爬上神桌　阿嬤吐一句話超寵

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光

媽媽太晚回家　阿金窩懷裡生悶氣

騎車遇發抖柴犬　背後原因超爆笑

小虎班沒有手手　媽擔心怎麼挖貓砂

與上海簽署　擬黑腳企鵝換小貓熊

女查看Google街景　驚見「已過世毛孩」落淚

浪浪過聖誕！娃娃堆中開新挑禮物

貓3年對比　純真奶喵變圓潤大姐頭

幫聖誕老人拉雪橇的是什麼鹿？

柯基溜滑板下樓　過彎也難不倒

轉涼！收容所啟動3招幫貓狗保暖

讀者迴響

熱門新聞

貓奴夫婦去貓咖　牠一聞嚇到模糊

實驗室橘貓獲救　貓生首次吃罐罐

喵孫爬上神桌　阿嬤吐一句話超寵

超萌！阿里山「螃蟹獵人」蹤跡曝光

媽媽太晚回家　阿金窩懷裡生悶氣

騎車遇發抖柴犬　背後原因超爆笑

小虎班沒有手手　媽擔心怎麼挖貓砂

與上海簽署　擬黑腳企鵝換小貓熊

女查看Google街景　驚見「已過世毛孩」落淚

浪浪過聖誕！娃娃堆中開新挑禮物

貓3年對比　純真奶喵變圓潤大姐頭

幫聖誕老人拉雪橇的是什麼鹿？

柯基溜滑板下樓　過彎也難不倒

轉涼！收容所啟動3招幫貓狗保暖

臘腸兄妹學按鈴　哥會錯意按拖鞋

熱門寵物影片

更多
奴才「假裝摸頭」竟被發現　萌汪生氣一跳：快點摸我！

奴才「假裝摸頭」竟被發現　萌汪生氣一跳：快點摸我！

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

騎車遇「發抖柴柴」露出求救小眼神　她一聽原因笑瘋：快被可愛死

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

小虎班「沒有手手」用後腳蹦跳玩耍　媽擔心牠怎麼挖貓砂

吉娃娃聖誕節拍美照好厭世！　角度喬太久「超吉無奈」：我想回家

吉娃娃聖誕節拍美照好厭世！　角度喬太久「超吉無奈」：我想回家

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面