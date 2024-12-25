兔子教官的生命教育課！幼兒園老師送給孩子「最珍貴的一堂課」

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最棒的一堂生命教育課！在高雄市私立常春藤幼兒園，一場別開生面的生命教育課打動了師生的心。幼兒園老師沈怡君攜手她的「生命導師」一隻名為「白鬍子教官」的兔子，為孩子們上了一堂關於尊重生命與包容的課程。

▲幼兒園老師沈怡君帶著兔子到學校當「教官」分享一堂生命教育課程。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

5年前，沈怡君接手一隻剛出生幾週的幼兔。這隻小兔子因健康問題命懸一線，多次經歷手術和漫長的治療。沈怡君憶述，當時的挑戰讓她深刻體會責任與堅持的意義。小兔子不愛吃草，導致牙齒過長刺穿上顎，甚至併發化膿與牛眼症，但她始終不放棄。經歷這些磨難，兔子不僅奇蹟般康復，更成為她生活中的啟發者，因而得名「白鬍子教官」，象徵著責任與生命的教育者。

一堂別具意義的課

沈怡君帶著「教官」來到幼兒園與孩子們見面，並向孩子們講述「教官」的故事，分享這一路走來的心路歷程。透過這段真實而深刻的經歷，她希望孩子們學會尊重每一個生命的獨特性。沈怡君說：「教官教會了我責任感和共情的力量。作為老師，我希望孩子們能理解生命的珍貴，懂得如何包容和尊重與自己不同的存在。」

在互動的過程中，孩子們都非常興奮，「教官」第一次看到那麼多小朋友，害羞地直往老師懷裡鑽。在老師的引導下，孩子們輕輕握拳，用溫柔的方式與「教官」互動，感受生命的溫度與價值，並嘗試讓「教官」坐在大腿上輕輕撫摸牠，感受生命價值。孩子們下課後直說，「我們要愛護兔兔」、「不能欺負兔兔」、「兔兔也是一個生命」。

▲▼沈怡君讓孩子們與兔子互動。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

成長的回憶與啟發

沈怡君特意安排孩子們與「教官」合影，並將這些照片收錄進畢業紀念冊，作為孩子們即將畢業的珍貴回憶。她希望這堂生命教育課成為孩子們未來人生中不可磨滅的一課，讓他們懂得責任、包容與尊重。

▲▼兔子教官不僅是孩子的教官，也是沈怡君的生命導師。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

專家讚譽：扎根生命教育的典範

長期走入校園進行推廣教育的「台灣動物緊急救援小組」執行長倪京台說，尊重生命的觀念越小扎根效果越好；幼兒園的老師是孩子人生中的第一位老師，更具潛移默化的效果；沈怡君老師透過分享「兔子教官」的故事，教導孩子尊重包容不同的生命樣態，創造人與大自然共融共生的願景，是落實永續發展教育的模範，幫孩子上了一堂「最珍貴的生命教育課」。

▲專家讚賞幼兒園老師沈怡君的生命教育課程。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）