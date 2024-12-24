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壽山動物園邀遊客一起做「聖誕大餐」　為動物打造可食用聖誕樹

▲（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

▲蘇卡達大象拿到可食仙人掌聖誕樹。（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

實習記者陳安榆／綜合報導

高雄市壽山動物園歡度聖誕節，與遊客一同製做「可食用聖誕樹」，並分送給動物們，每隻得到禮物的動物都非常開心，迫不及待的享用屬於牠們的耶誕大餐，也增加行為豐富性。

▲（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

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▲馬來猴拿到草莓雪人。（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

園方在臉書分享貼文，構樹又稱鹿仔樹，發揮巧思將竹幹與枝條彎曲，塑造成大型的可食用聖誕樹骨架，讓遊客能夠親手插上現採的溝樹葉，為梅花鹿、波爾羊及沼林袋鼠準備了一份獨特的節慶料理。構樹葉背面則運用魔鬼氈黏性，讓小朋友在透過剪貼葉片的拼貼過程時，能夠同時訓練手眼的協調能力和專注力。

▲（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

▲梅花鹿的大型可食聖誕樹。（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

其他動物們也都有量身訂做的可食聖誕樹，精緻又營養。首先第一組，以當季的食蔬搭配聖女小番茄裝飾，沒想到一擺出作品，冠豪豬們就迫不及待的大快朵頤，再來是蘇卡達大象大口豪邁的啃食仙人掌聖誕樹。馬來猴第一次嘗鮮草莓小雪人，被酸得露出搞笑表情，而紅毛猩猩「阿宏」收到遊客捐贈的白色小毛毯，園方還利用回收的水塔浮球製作新玩具，讓牠在玩樂中進食，開心享受屬於牠的耶誕時刻。

▲（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

▲冠豪豬的聖誕樹搭配是時蔬和聖女小番茄。（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

關鍵字： 冠豪豬梅花鹿壽山動物園聖誕節馬來猴紅毛猩猩蘇卡達象龜

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