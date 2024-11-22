曾在街上流浪7年　凶狠虎斑貓被收編1年「變阿嬤養的」幸福模樣曝

▲貓咪被收養1年變化超大。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻虎斑貓在街上流浪7年，後來獲得好心人帶回家收養，沒想到1年過去，原本看起來凶狠、歷經滄桑的牠，如今體型居然大了一倍，變成阿嬤養的幸福胖貓，驚人變化引發網友討論。

一名飼主近來在國外論壇Reddit上發文，和網友分享他所養的虎斑貓1年之間的變化。圖片中可看到，貓咪由於原本在街頭流浪，不但身形十分消瘦，臉上還有傷痕，眼神看起來十分凶狠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

飼主又分享貓咪現在的照片，沒想到才經過1年的時間，貓咪體型竟然是以前的一倍大，皮毛也變得健康蓬鬆，慵懶地倒在地上，模樣看起來十分幸福，完全找不到以前的凶狠影子。

貼文曝光後獲得上千網友大讚，「之前牠待在車輪下的樣子，和現在躺得像個國王的模樣差好多，謝謝你幫牠找回元氣」、「現在變得又蓬又可愛，真是太好了」、「以前看起來很凶，現在想幫牠揉肚肚」。也有網友提醒，雖然貓咪看起來很幸福，但還是要注意體重，避免過胖比較健康。