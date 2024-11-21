情侶救街貓回家　2年後「同地點又冒出小貓」傻：叫兄弟一起住？

▲男子在網路分享收養2隻小貓的故事。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一對情侶2年前在家附近發現需要幫助的流浪貓，2人於心不忍把小貓帶回家飼養，沒想到近來同一地點又傳出貓叫聲，發現該地點又出現需要幫助的小貓，雖然懷疑自己好像落入了貓咪們的詭計，仍決定把小貓帶回家飼養。

男網友在國外論壇Reddit上發文，他近來在家時，聽到屋外突然傳來貓叫聲，然而去門廊查看時卻沒有看到任何貓咪，正覺得奇怪時，一隻飢餓小貓突然從附近的樹叢中出現，一直對著他喵喵叫。

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男子發文表示，「這個地點是2年前我們救出小貓的地方，當時接受了一隻飢餓小貓，現在覺得我們被騙了，小貓其實是利用『貓咪分配系統』把他的兄弟姊妹都叫來這裡」。

男子表示，新發現的小貓非常友善，所以和女友討論後決定收養，小貓身上有很多跳蚤和蜱蟲，幸好清潔就醫後已經變得健康，現在新來的貓咪和家中寵物貓也相處融洽。

貼文獲得網友留言，「非常感謝你救了這些可愛貓咪」、「我們都中了貓咪分配系統的圈套」、「貓咪真的是太狡猾了，必須抱緊處理」，還有網友分享也遇過類似情況，家中養的貓莫名變得愈來愈多。