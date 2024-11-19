男凌晨發現「床上突然多出萌貓陪睡」　驚嚇PO網：我沒養貓

▲男發現床上出現不認識的貓。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子半夜醒來發現腳邊有東西暖暖的，仔細一看竟然是一隻小貓，然而奇怪的是他家中沒有養貓，照片分享到網路引發討論，許多網友好奇小貓為何會跑進屋內。

男子在國外論壇Reddit上發文，照片中可看到，他的床上突然多出一隻陌生小貓，灰黑色皮毛與深色床單完美融合在一起，小貓不但從容趴在床上，還對著床墊踏踏，模樣看起來十分自在，完全不像第一次見面的樣子。

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男子表示，他半夜睡到一半時，突然覺得腳邊暖暖的，結果發現這隻小貓，腦中只覺得疑惑，「什麼？！等等，我沒養貓啊，這隻小貓是哪裡來的」，一直不確定自己是不是在作夢。

貼文曝光後獲得許多上千網友留言，「小貓的表情看起來像昨晚玩太嗨的人，起床發現回錯家了」、「晚上外面很冷，謝謝你讓小貓進來取暖」、「小貓看起來伙食很好，還有項圈，你的鄰居現在應該很慌張」。

男子後來回覆，他發現這隻貓是新搬來鄰居所養的寵物，名叫露斯亞(Lyusya)，後來他常會把家中窗戶打開，讓小貓不時可以跑進來拜訪他。