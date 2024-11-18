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監視器拍到毛茸茸神祕生物　「外形像狼又像狗」動物專家也無解

監視器拍到毛茸茸神祕生物　「外形像狼又像狗」動物專家也無解。（圖／翻攝自Voyageurs Wolf Project）

▲動物專家拍到神秘動物。（圖／翻攝自Voyageurs Wolf Project）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州當地動物組織，透過攝影機捕捉到一種神祕生物，該生物的外型看起來像郊狼又像狗，就連動物專家也無法判定到底是什麼動物，將圖片分享在網路上引發討論。

明尼蘇達州北部動物保護組織Voyageurs Wolf Project，近來在X平台上發布一張神秘動物的影片。影片中可看到，這隻有著毛茸茸銀灰色毛皮的動物，外型看起來疑似是狼，然而耳朵又與狗比較接近。

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動物組織人員表示，這隻動物看起來與郊狼十分相像，然而其耳朵不像一般郊狼那麼尖，比較接近狗狗的耳朵，且鼻子和身形也比較大，和其他種類的狼比較接近，讓他們忍不住開玩笑，「難道是傳說中的3種犬科動物混種」。

貼文曝光後引發網友討論，「看起來像狐狸和灰狼混種」、「耳朵圓圓的，好可愛」。研究團隊負責人蓋博(Thomas Gable)表示，這隻動物他們是去年冬天意外拍攝到，而且該動物後來再也沒有出現過，很遺憾地，直到現在他們還是無法確定到底是什麼動物。

關鍵字： 神秘生物明尼蘇達州郊狼Voyageurs Wolf Project北美要聞

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