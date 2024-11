監視器拍到毛茸茸神祕生物　「外形像狼又像狗」動物專家也無解

▲動物專家拍到神秘動物。(圖/翻攝自Voyageurs Wolf Project)

記者李振慧/綜合報導

美國明尼蘇達州當地動物組織,透過攝影機捕捉到一種神祕生物,該生物的外型看起來像郊狼又像狗,就連動物專家也無法判定到底是什麼動物,將圖片分享在網路上引發討論。

明尼蘇達州北部動物保護組織Voyageurs Wolf Project,近來在X平台上發布一張神秘動物的影片。影片中可看到,這隻有著毛茸茸銀灰色毛皮的動物,外型看起來疑似是狼,然而耳朵又與狗比較接近。

We know social media loves a good mysterious canine story…so check out this animal we got on camera last winter.



So, what do you think this animal is? We whole-heartedly welcome outlandish speculation, conspiracy theories, and technically possible though highly-improbable… pic.twitter.com/tRs8SY7UDi