13歲狗狗關節炎「艱難扶起又癱軟」　再生醫療讓牠爬樓梯探索

▲狗狗活動力減退，讓飼主心疼不已。（示意圖／慈愛動物醫院提供，非本文當事動物）



記者李依融／綜合報導

台中13歲黑色米克斯狗狗飽受關節炎折磨，一度只能癱坐在地上，飼主不捨地帶牠尋求專業醫師協助，並決定嘗試再生療法。沒想到短短6周內，狗狗不僅重新站起來，甚至開始上下樓梯四處探索，彷彿回到「年輕模式」，讓飼主驚訝又感動地說，「這真的是我家那隻曾經癱坐不動的狗嗎？」。

慈愛動物醫院台中總院獸醫師表示，這隻13歲狗狗隨著年紀漸大難以站立，每次勉強撐起身體幾秒就癱軟，飼主擔心愛犬的生活品質下降，於是帶來尋求協助。醫師表示，關節炎是老年狗狗的「隱形殺手」，不僅影響活動力，還可能讓肌肉流失、站不穩，「根據統計，8歲以上的狗狗有80%罹患退化性關節炎，然而飼主往往等到毛孩走不動，才驚覺嚴重性。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲獸醫表示，8歲以上的狗狗有80%有退化性關節炎。（示意圖／慈愛動物醫院提供，非本文當事動物）

針對這隻狗狗的情況，獸醫建議嘗試外泌體療法，透過幹細胞分泌的活性因子來修復關節、減緩炎症，在進行3劑再生療法注射後，狗狗短短6周就有顯著進步，不僅行動力大幅改善，甚至又可以跳沙發爬樓梯，讓飼主難以置信地說，「之前怎麼扶都站不起來，現在居然可以跳！」

▲狗狗經過3次注射後，在6周內活動力顯著改善。（示意圖／慈愛動物醫院提供，非本文當事動物）

台灣獸醫再生醫學會理事長 林昇全醫師 指出，透過間質幹細胞與外泌體療法，許多行動困難甚至下半身癱瘓的狗狗，在短短3個月內活動力顯著提升，擺脫原本只能癱坐的痛苦。此外，國立屏東科技大學曾於2019年與訊聯合作進行「異種間質幹細胞治療豬隻退化性關節炎」研究，證實異種幹細胞無排斥反應，修復與抗發炎效果優異，在動物軟骨再生上展現高度安全性與有效性。

獸醫師表示，如果毛孩有關節退化、神經損傷、行動不便的情形，或許能與獸醫師討論評估，嘗試新興的再生醫療方式，幫助毛孩提升生活品質。