飛機一起飛「一群鳥突衝向螺旋槳」　 6鳥慘被絞爛屠殺畫面曝

▲一群鳥慘撞上飛機螺旋槳。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國一架輕型飛機在阿拉斯加起飛時,意外在空中遇到一群飛鳥,沒想到飛鳥見到飛機不讓開,還直接往飛機螺旋槳衝過去,導致6鳥全被螺旋槳葉片絞爛,機身到處噴滿了血。

這起離奇事件9月26日發生在阿拉斯加,身為獵人和商業漁船船長的48歲男子馬克(Mark Schwantes),當天搭乘輕型飛機預計前往安克雷奇市(Anchorage)途中,意外拍到了奇異景象。

Airplane splattered with blood after propellers butcher flock of Alaska’s state bird: gruesome pics https://t.co/KOOnwQkbiM pic.twitter.com/xQovuW0PBc