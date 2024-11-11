飛機一起飛「一群鳥突衝向螺旋槳」　 6鳥慘被絞爛屠殺畫面曝

▲一群鳥慘撞上飛機螺旋槳。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國一架輕型飛機在阿拉斯加起飛時，意外在空中遇到一群飛鳥，沒想到飛鳥見到飛機不讓開，還直接往飛機螺旋槳衝過去，導致6鳥全被螺旋槳葉片絞爛，機身到處噴滿了血。

這起離奇事件9月26日發生在阿拉斯加，身為獵人和商業漁船船長的48歲男子馬克(Mark Schwantes)，當天搭乘輕型飛機預計前往安克雷奇市(Anchorage)途中，意外拍到了奇異景象。

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Airplane splattered with blood after propellers butcher flock of Alaska’s state bird: gruesome pics https://t.co/KOOnwQkbiM pic.twitter.com/xQovuW0PBc — New York Post (@nypost) November 9, 2024

影片中可看到，因為一群柳雷鳥(Willow ptarmigan)撞向飛機螺旋槳，使得機身上到處噴滿飛鳥血跡，仔細看還可看到，鳥群被絞爛的碎肉和羽毛，幸好事件沒有影響到飛行安全，沒有乘客受傷。

馬克表示，「飛機一起飛，就在空中看到這6隻鳥，通常鳥看到飛機會趕緊散開，可是這些鳥卻在空中停留得比較久」，雖然他時常搭機進行叢林探險，也是第一次遇到這麼瘋狂的事件。