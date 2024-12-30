「全家被郊狼屠殺」8周大小貓幸運逃死　女意外在聖誕樹下找到牠





▲女意外在聖誕樹下發現倖存小貓。（圖／翻攝自Helen Woodward Animal Center）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一戶家人挑選聖誕樹時，意外在一棵松樹下發現一隻出生約8周大的小貓，賣場工作人員告訴他們，前幾天有看到母貓帶著幾隻小貓出現在附近，然而母貓與小貓後來都遭郊狼殺害，沒想到還有一隻小貓存活下來，命名為長青樹(Evergreen)。

在當地動物組織Helen Woodward Animal Center擔任女獸醫的賽勒(Alexis Siler)，上月底帶著家人前去加州瓦利森特(Valley Center)挑選聖誕樹時，突然聽到一聲喵叫聲，意外在其中一棵樹下發現營養不良的小貓長青樹。

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工作人員回憶，近來他們曾看到母貓帶著一群小貓，可是賣場附近也有郊狼出沒，某天曾聽到貓咪慘叫的聲音，後來再也沒看過這群小貓，沒想到長青樹幸運活了下來。

長青樹被人發現時不但營養不良，還患有腸道寄生蟲等疾病，健康情況十分虛弱，幸運躲過郊狼屠殺的牠，被賽勒送到動物組織緊急接受治療，如今漸漸恢復了健康。

動物組織表示，長青樹恢復健康後，目前在寄養家庭中過著開心的生活，還和寄養家庭的寵物黃金獵犬成為好朋友，是一隻仍在接受治療的快樂小貓，他們預計明年就可讓長青樹正式接受收養。