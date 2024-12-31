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雷艾美的鬆獅犬養8年仍愛咬人　熊爸：牠就不喜歡啊

雷艾美（右）帶著8年前領養的鬆獅犬「辛巴」，求教熊爸（左）怎麼解決愛犬愛咬人的惡習。

▲雷艾美（右）帶著8年前領養的鬆獅犬「辛巴」，求教熊爸（左）怎麼解決愛犬愛咬人的惡習。

圖文／鏡週刊

節目《上山下海過一夜》的外景主持人雷艾美，8年前領養了一隻鬆獅犬，當時才8個月大的辛巴有開咬的壞習慣，第一天到雷家就咬人，至今8年過去，辛巴依舊改不了壞習慣，因此，請來熊爸幫忙，解決辛巴咬人的問題。

雷艾美主持的《上山下海過一夜》，曾獲第59屆金鐘獎益智及實境節目獎。（三立提供）

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▲雷艾美主持的《上山下海過一夜》，曾獲第59屆金鐘獎益智及實境節目獎。（圖／三立提供） 

回想當年領養辛巴時，雷艾美指辛巴的前主人是她的好朋友，因為懷孕生子，無瑕照顧牠，才將狗託付給她，當時8個月大的辛巴，可愛又呆萌，她一口答應，沒想到回家第一天就發生了血案。

她說：「第一天回家就咬我，我立即送急診，那時辛巴很不乖，後來原主人來了，也沒辦法把牠叫進籠子內，最後要硬推才把牠推進籠子。」

雷艾美抱著愛犬辛巴，完全看不出帶回家的第一天就發生血案。

▲雷艾美抱著愛犬辛巴，完全看不出帶回家的第一天就發生血案。

當時，雷艾美認為辛巴初到新家，心情很緊張，對人、環境都相當警戒，因此認為牠咬人是無心的，只是過了一段日子，問題卻越來越嚴重，還會護食。她透露一直都是用愛的教育，但在辛巴2歲多時，因為行為偏差難改善，曾想過放棄養辛巴，想幫牠找一個新主人。

最後，雷艾美還是心軟，把辛巴送去上警犬訓練學校，她說：「上了10個月的課，回來真的有改善，可以在牠面前為飯豌加料，因為牠知道我會加料，而不是把牠的東西拿走，基本上，我為了給牠上課，花了好幾十萬。」

熊爸認為辛巴不喜歡陌生人，就不要強迫牠與人接觸。

▲熊爸認為辛巴不喜歡陌生人，就不要強迫牠與人接觸。

至於咬陌生人的問題，熊爸認為辛巴不喜歡陌生人，就不要強迫牠與人接觸，熊爸舉例說：「我問你，你出門會讓陌生人摸嗎？會跟陌生人講話嗎？不會吧！所以你幹嘛要逼牠去接受陌生人呢？」雷艾美解釋，想送辛巴去美容都沒人敢收，因此牠的洗澡剪毛都是雷艾美處理。

而熊爸觀察辛巴的行為，他指辛巴不是一隻主動攻擊的狗狗，因此，對於牠的開咬，其實只要不主動模牠，牠不會主動吠叫，所以還是與人保持距離為佳。至於送美容院整理毛髮，熊爸說：「牠就不喜歡被摸呀，此外，因為牠緊張、壓力大也會咬人，因為牠覺得咬人可立即抒發壓力，因此，你要多帶牠散步、訓練牠放鬆心情，咬人的問題就可以改善。」

雷艾美提到辛巴很怕打雷，每次打雷，牠都抓門要出去。熊爸說：「其實做籠裡訓練是最好辨法，因為牠害怕了，想找地方躲起來，躲起來牠才覺得安心。」

模特兒出身的雷艾美出道，積極參與戲劇作品，也擔任外景主持人，形象親民健康。（翻攝自雷艾美IG）

▲模特兒出身的雷艾美出道，積極參與戲劇作品，也擔任外景主持人，形象親民健康。（圖／翻攝自雷艾美IG） 

雷艾美立即指辛巴很抗拒籠子，熊爸說：「想訓練牠很簡單，像辛巴很愛吃，你把牠的飯放進去，讓牠習慣在籠子吃飯，一天一天，慢慢增加時間，到最後牠會覺得進籠子都有好事發生，未來會乖乖自己進去，當然打雷時牠也會自己躲進去，因為籠子給牠安全感。」雷艾美聽從熊爸建議，笑說要立即買個籠子回家。


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關鍵字： 鏡週刊雷艾美熊爸

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