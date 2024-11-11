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26歲女被燒成焦黑屍　忠心拉布拉多拒絕離開主人「助警方破案」

26歲女被燒成焦黑屍　忠心拉布拉多犬拒絕離開主人「助警方破案」。（圖／翻攝自McLennan County District Attorney`s Office）

▲拉布拉多犬幫助警方破案。（圖／翻攝自McLennan County District Attorney's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國26歲女子雷諾茲(Mandy Rose Reynolds)遭人殺害，凶嫌將她的屍體放火焚燒後，丟棄在田野中便離開，然而她所養的拉布拉多卻一直待在現場，後來引起警方注意，幫助破案。

德州羅賓遜市(Robinson)警方2023年4月，在35號州際公路以東Heston Circle一處田野中，發現26歲女子雷諾茲被燒到焦黑的遺體，同時還發現附近有一隻白色拉布拉多犬，狗狗一直對警方吠叫，但是拒絕離開現場。

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警方隔天又接到民眾報案，稱拉布拉多犬又出現在發現焦屍的地方，所以前去將狗狗帶回，沒想到掃瞄晶片後發現是雷諾茲所養的寵物犬泰坦(Titan)。

警方前往雷諾茲住所搜查，發現家中財物與車輛都被搜刮一空，最後循線找到29歲凶嫌戴尼奧特(Derek Joseph Daigneault)，他是死者的表哥，事發當天把雷諾茲和寵物犬一起帶上車載走，殺害後棄屍，沒想到留在現場的拉布拉多意外幫助警方破案。

麥克倫南郡(McLennnan)地方檢察官表示，這起案件之所以能夠破案，除了靠各個司法單位間的調查與合作，還要感謝忠心的拉布拉多犬泰坦。戴尼奧特目前被指控謀殺罪，若是罪成將面臨至少15年刑期，甚至終身監禁。

關鍵字： 寵物犬拉布拉多Derek Joseph DaigneaultMandy Rose Reynolds德州北美要聞

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