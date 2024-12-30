逛動物園「被樹懶砸到頭」痛到抱頭　園方回應：爬樹失足

記者李依融／綜合報導

逛動物園竟然被樹懶砸到頭！台北市立動物園穿山甲館二趾樹懶「葉紫」爬樹時，突然從茄苳樹上摔下，不偏不倚砸中一名男遊客的頭，恰巧被另一名遊客錄下來。園方表示，當下便立刻關心該遊客，所幸無礙，而後續觀察葉紫也一切正常。

網友在Threads分享的影片能看到，一名男子不斷揉著後腦勺，還轉動著脖子，看似痛感強烈，不過他仍揮手向保全示意自己沒事，而一旁的樹懶落地後，攀著展場步道的欄杆離開，也引起不少遊客圍觀。網友在文中提到，「第一次目睹樹懶從樹上摔下，還砸中遊客的頭，看了都覺得痛。」

這篇Threads貼文引起許多網友關注，當事人的妻子也來回覆，當天是夫妻倆帶著小朋友到動物園遊玩，「被砸中是我先生，當下只知道頭超級痛，幸好沒傷到小朋友，後續沒什麼大問題，今早起床還是一尾活龍，只能說真的太幸運了，謝謝各位脆友的關心。」

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▲遊客能近距離觀察到葉紫吊掛在穿山甲館的欄杆附近。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）



台北市立動物園對此突發狀況回應，現場同仁立即詢問遊客狀況，對方表示無礙也無須送醫，「但如果被樹懶碰撞的遊客仍有感到不適，可以跟動物園聯繫。」另外摔落的樹懶是「葉紫」，可能是剛好爬到茄苳樹末端抓握到細肢，加上重量，才會不小心掉下來，「經保育員檢查，葉子沒有受傷，活動進食皆正常。」園方也已再次檢視事發環境，討論是否加強防範措施，以維護動物跟遊客的安全。

這次摔落的「葉紫」是一隻二趾樹懶，2020年4月出生，是爸爸小懶跟跟媽媽樹葉的第七個寶寶。二趾樹懶是夜行性動物，一天可以睡15到18小時，可愛的葉子經常會掛在穿山甲館的仿岩或鐵網上，而捕捉樹懶的蹤影也是遊客到穿山甲館津津樂道的趣味。

▲穿山甲館經常上演樹懶「躲貓貓」。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）