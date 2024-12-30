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詢問貓咪送養！噁男喊「有價認養」：可以肉償...她傻眼

不少人都會在網路上認養貓狗，不過要小心不肖人士騷擾。（示意圖／PIXABAY）

▲許多愛護動物的人士，在路上救回流浪貓狗後，會發出「認養文」。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

不少人都會在網路上認養貓狗，不過要小心不肖人士騷擾。一名女網友就示警指出，詢問領養貓狗資訊，豈料對方卻說有價認養，還說可以肉償，讓她相當傻眼。

原PO在臉書粉專《犬貓認養人黑名單》貼出一張截圖示提醒表示，大家用有在活動的帳號詢問認養時，要小心這種人，目前已經被對方封鎖。

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檢視對話紀錄，噁男傳訊，「有價認養你可以嗎？8000，幼貓難找，我飼養時間、精力、貓砂、飼料，都是成本，也可以肉償陪我一晚上，不要說出去，沒事的，很划算，貓咪很可愛。」讓原PO傻眼回，「抱歉沒辦法哦，我有男友了。」

貼文一出，不少人留言「說真的，這人很噁」、「這是典型的性騷擾了，可以報警的」、「窮到要用貓來騙」、「他到底哪裡來的自信說這種話」、「行為很不妥」、「這種人要在愛貓社團幫高調」。

原PO也特別澄清，有看到有些人覺得為什麼要回「有男友了」，而不是回「不約」之類的，當下是兩方同時在線上直接跳出這個訊息，嚇到沒想那麼多，並不是說沒男友就可以。

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關鍵字： 犬貓認養人黑名單周刊王

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