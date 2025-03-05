孕婦月亮枕符合「狗體工學」阿金超愛　趁媽上班舒服靠頭

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孕婦月亮枕符合「狗體工學」阿金超愛　趁媽上班不在家舒服靠頭

▲孕婦月亮枕符合「狗體工學」金毛超愛。（圖／網友＠whoisyourunclenow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 阿金超愛媽媽的孕婦枕，「融化」在沙發裡。（圖／網友＠whoisyourunclenow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

你家的狗狗也喜歡孕婦枕嗎？臺北市1歲半的黃金獵犬「Cody」，最喜歡趁媽媽出門上班的時候，靠睡在月亮枕上，享受的模樣讓爸爸無奈直呼「幫老婆買，結果都牠在用」。這種特殊形狀的枕頭，使用目的是為了減輕孕期的不適感，提供額外的支撐力，沒想到竟然剛好也符合「狗體工學」，讓阿金躺的好不愜意。

▲孕婦月亮枕符合「狗體工學」金毛超愛。（圖／網友＠whoisyourunclenow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲Cody從小就超愛找東西靠頭，任何形狀的枕頭都喜歡。（圖／網友＠whoisyourunclenow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Cody超級貪吃，沒有不愛吃的東西，基本上是吃飽後倒頭就睡，是一隻懶洋洋的狗狗。從小就很喜歡找東西「饋頭」，不管是什麼形狀的枕頭都會拿來用，近期意外發現牠特別喜歡家中孕媽咪在用的月亮枕。家裡沒人時，透過監視器畫面就可以看到牠舒適的「融化」在這個枕頭上，晚上飼主回家才會還給媽媽使用。

▲孕婦月亮枕符合「狗體工學」金毛超愛。（圖／網友＠whoisyourunclenow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲從小就超愛吃的Cody，完全不挑食。（圖／網友＠whoisyourunclenow提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

搞笑的畫面被飼主發佈上網，引來不少網友留言，紛紛表示「看牠躺起來舒服到我好想買」、「這位爸爸你是不會買兩個嗎XD」、「躺的也太剛好了吧！」、「我家的：還沒生之前是牠在用，生完了還是牠在用」、「原來不是只有我家的會這樣」、「懂享受，值了」，連狗狗都愛用，讓人忍不住也想買來試試看。

關鍵字： 黃金獵犬孕婦枕月亮枕

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