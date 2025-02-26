台中外籍男子遛貓「全程拖行」　2貓掙扎倒地網友心疼報案

▲網友上班途中見到2隻貓咪被拖行，驚訝又擔心。（圖／翻攝自Facebook／貓咪天堂－送養、救援、中途、領養）



實習記者陳安榆／綜合報導

台中市南屯區有民眾目擊一名外籍男子用牽繩「拖行」2隻貓咪，貓咪雙雙倒地不起，其中一隻掙扎了一會便又失去力氣。畫面發佈上臉書社團後，不少網友感到憤憤不平，認為「根本在傷害貓咪」，目前動保處及相關機關已在調查此事。

熱心民眾在貼文中指出，上班途中看見一名身穿藍色上衣、身材壯碩的外籍男子正在「遛貓」，然而貓咪看起來是被拖行，這個景象讓他感到震驚和意外，不過由於有要事在身只能先行離開。後來民眾通報台中市動物保護防疫處，警方也透過監視器擴大追查該名男子。

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台中市動物保護稽查隊何姓隊長表示，已與春社派出所的警員前往勘查，只不過行為人行經路線皆剛好避開監視器拍攝到的地點，所以尚未尋獲該男。他表示，走訪時有公園民眾說曾見過這名男子，但除了拖行貓咪外，並沒有看到施暴行為，如日後稽查發現貓咪受到傷害，將依照《動物保護法》第六條規定，任何人不得惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物，違者依同法第三十條規定，處新台幣1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰。

2025/2/26 下午5點更新：

目前行為人已到案，動保處檢查後確認貓咪並沒有傷勢，且與飼主互動良好。