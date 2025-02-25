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南投馬兒「壓壞欄杆」帶愛人約會　牠們是同性伴侶少了彼此會憂鬱

▲Fiore把放牧場的欄杆壓斷，帶著Luce「出逃」。（影／網友@ching.s_dreamland提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

實習記者陳安榆／採訪報導

南投縣有兩隻感情超好的夥伴，11歲的混血重型馬Fiore和10歲的漢諾威馬Luce，牠們的個性可以說是天差地別。這天Fiore把放牧場的欄杆壓斷，帶著Luce「出逃」，跑到鄰居家的地去，家人試圖用蘋果引誘牠們回來，沒想到牠們吃完掉頭就走，後來聽到趕來的媽媽呼喚，才肯情願地主動走回馬廄。

▲（圖／網友@ching.s_dreamland提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲兩隻馬的感情非常好，也最親媽媽。（圖／網友@ching.s_dreamland提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Fiore非常親人，但同時也超級調皮，是一隻古靈精怪的馬；Luce服從又乖巧，聰明伶俐，學習力很好，牠們喜歡吃胡蘿蔔、大部分的水果、野薑花跟竹葉。飼主坦言，Fiore早是「拆欄杆慣犯」，經常把胸部靠在圍欄上，用自身重量一點點加上去，直到欄杆承受不住斷掉，以前寄養的馬場很多欄杆都被牠撞壞，帶回家之後也常常拆主人的東西，「這次牠們出逃的當下，我們不在場，不過合理推測應該也是用這種方法搗蛋。」。

▲（圖／網友@ching.s_dreamland提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Luce與Fiore是密不可分的同性伴侶。（圖／網友@ching.s_dreamland提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

由於飼主平常都會訓練馬兒們「拍手喚回」，這次馬兒們也是聽到她的叫喚聲就跑過來輪流打招呼，最後連牽馬索都不用，馬兒們就自動回去了。飼主提到，自己很小的時候的夢想就是養馬，於是在看到Luce的當下就一見鍾情了，帶回家後發現愛駒精神狀態不太好，得知Luce和Fiore彼此是不可或缺的同性伴侶，便決定也將Fiore收編，果真馬兒們都肉眼可見的快樂起來。

關鍵字： 混血重型馬漢諾威馬欄杆放牧場

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