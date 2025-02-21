米克斯汪躺沙發聽姐說「借過」　立刻委屈鑽爸懷裡討拍

▲鬍子被姐姐要求「借過」後，委屈的鑽進爸爸懷裡討拍。（圖／網友＠Sarah Yang 楊喜瑞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

你家的狗狗也「很愛演」嗎？高雄市9歲的米克斯犬「鬍子」趴坐在沙發上休息，聽到姐姐說「借過」，牠感到又震驚又傷心，馬上鑽到爸爸懷裡討拍，表情超級委屈。搞笑的畫面也讓姐姐無奈，「只是要牠移位，怎麼那麼多戲。」。

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▲鬍子的個性活潑又調皮。（圖／網友＠Sarah Yang 楊喜瑞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



約莫9年前，6個月大的鬍子被拴在火車站遺棄，經過愛狗人士的幫助下，幸運地與現在的家人媒合成功。鬍子是一隻活潑又調皮的狗狗，也十分親人，出門吃飯時 一個不注意，牠就會跑去隔壁桌翻肚肚求摸摸。在家裡最喜歡黏著的就是爸爸了，一有事情就去撒嬌，聽到爸比說「我們大毛是乖寶寶！」等等的安慰詞語才會開心，這次被姐姐「擠到」後也是哄了好久才好。

▲超級親人，也很愛撒嬌，在家裡最喜歡黏著爸爸。（圖／網友＠Sarah Yang 楊喜瑞提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文發佈後，超會裝可憐的鬍子也讓網友們紛紛笑道「狗狗才是親生的」、「很明顯姐姐才是撿來的」、「表情真的有夠委屈」、「只差眼淚沒有擠出來了」、「一定要給他秀秀」、「一隻超級塞奶狗」，由此可見平常的家庭地位應該就是鬍子位居第一了。