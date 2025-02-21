6隻貓貓過情人節　鏟屎官手做「肉泥花束」給足儀式感

▲喵星人聞了一下才發現原來「肉泥花束」。（影／網友@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台中市鏟屎官@baoa0420過情人節超有儀式感，自製了「肉泥花束」邀請家中6隻貓貓一起歡慶，在Threads放閃一點也不遜色。

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▲貓奴和6隻貓咪一起共度情人節。（圖／網友@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



6隻喵星人全都是米克斯，其中最老的橘貓已經高齡17歲，最年幼的白貓2歲。飼主表示，製作花束的過程中，本是期待貓貓們看到後會很開心，卻沒想到牠們還跳上桌搗亂，看到成品後，一開始還「大眼瞪小眼」，不明白這在做什麼，直到飼主把其中一包肉泥打開，貓貓們才放心地吃起來。

▲每隻貓貓都對肉泥愛不釋手。（圖／網友@baoa0420提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主表示，家中的貓咪們平常很少吃肉泥和零食，如果有吃也是彼此分食，所以這次每隻咪都吃得很開心，不過分到的量不多，總感覺貓咪們有點失望。貼文在發佈後觀看次數高達4.5萬次，網友紛紛在底下留言「這是我看過最有誠意的花」、「超幸福的小貓」、「奴才有才」、「好可愛但貓一頭霧水」、「下班回家也送我家貓貓一束」，真是一位滿分的奴才。