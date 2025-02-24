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柴犬爬上床叼100元被抓現行　懂得拿「零用錢」換肉肉

▲Mia偷偷上床叼「零用錢」，結果被抓現行。（影／網友@mia0_0iying提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市7歲柴犬Mia偷偷摸摸地爬上床，叼起床邊的「百元鈔票」，媽媽一開門就看到這個場景，頓時哭笑不得，只能拿零食交換，久而久之Mia就懂得「拿紙鈔換肉肉」。

▲（圖／網友@mia0_0iying提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲Mia個性「高冷」，除非有零食不然不能和牠抱抱。（圖／網友@mia0_0iying提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Mia現在是一隻性格比較穩重的狗狗，一點都不喜歡撒嬌，在家都不能抱牠，除非看到有人手上有吃的，牠就可以無條件的接受擁抱、摸摸，只能說是「柴以食為天」。Mia也常常在飼主朋友打麻將的時候，趁大家不注意偷叼鈔票，每當這個時候，大家都會拿零食給牠吃，所以現在牠總是靠這招來「換」好吃的肉肉。

▲（圖／網友@mia0_0iying提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的Mia超級聰明，懂得以物換物。（圖／網友@mia0_0iying提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

搞笑的畫面剛好被記錄下來，貼文發佈後觀看次數高達1.2萬次，網友紛紛留言「要去買雞排」、「是要出門約會嗎？」、「長大總會有自己的想法」、「現行犬」、「我是財犬」、「發柴啦！」、「自己的肉肉自己買」，聰明伶俐的Mia這下可是抓住了發家致富的辦法了呢。

關鍵字： 柴犬紙鈔搞笑零用錢

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