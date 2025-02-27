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板橋光環路散落「7隻品種貓遺體」　動保處：懷疑非第一現場

▲（圖／翻攝自Facebook／我與街貓的距離）

▲民眾發現貓咪屍體後，將祂們移往路邊，避免受到車流再度傷害。（圖／翻攝自Facebook／我與街貓的距離）

實習記者陳安榆／採訪報導

新北市板橋區27日清晨發現5隻品種貓遺體散落馬路，當中1隻幼貓疑似不幸被車輾過，其餘遺骸皆沒有明顯的傷口。新北市動保處表示，清潔隊後來又發現1隻幼貓，共送交了6隻貓，動保員前往現場又在附近發現1隻死亡貓咪，目前仍在調查確切死因。

▲（圖／翻攝自Facebook／我與街貓的距離）

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▲徐小姐表示，發現屍體的地點在光環路一段往環河西路四段方向。（圖／翻攝自Google地圖）

熱心民眾徐小姐上班途中騎車經過光環路一段，往環河西路四段方向竟沿途發現5隻品種貓遺體，貓咪如同布偶一般散落在兩線道上，她被這毛骨悚然的畫面嚇了一跳，還是先將貓咪移到路邊以免再受到破壞。

▲（圖／翻攝自Facebook／我與街貓的距離）

▲徐小姐提到，貓咪散佈在兩線道上，她一一拾起移往路邊。（圖／翻攝自Google地圖）

徐小姐提到，貓咪散落在雙黃線上，有些則是靠近路邊，目測幾隻較大的貓咪沒有明顯的外部傷口，但有一隻幼貓被輾過，她原先打算自行幫助貓咪，不過寵物火化的金額實在難負擔，因而發文求助，由於事情實在過於離奇，網友紛紛建議將貓咪遺體移交動保處調查。

新北動物保處技正蔡任桓表示，清潔隊後來又在附近發現一隻幼貓，轉交的貓咪遺體有4隻成貓與2隻幼貓，至現場搜索後再發現1貓屍體，總共有7隻貓死亡。動保處未在現場發現可疑物品，懷疑此處並非案發的第一現場，正在調閱監視器畫面中，同時也請民眾如有相關訊息盡速通報動保處，可聯絡1959專線或動保處官方LINE ID @397prfja以利查辦。

依據《動物保護法》第25條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

關鍵字： 品種貓死亡貓咪板橋貓死亡

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