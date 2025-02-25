維修師傅來了！白柴拿最愛玩具討摸摸　網友：誰忍得住

▲家裡來了修理技師，阿丹叼著玩具去討摸摸。（圖／網友@shibadandandan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

你家的狗狗也那麼好客嗎？彰化縣1歲的白柴「阿丹」超級熱情，這天家裡來了位修理瓦斯爐的技師，阿丹馬上叼起自己最喜歡的玩具，想要邀請叔叔一起玩，露出滿滿的笑容和飛機耳，跑過去貼貼叔叔的腳討摸摸。專業的師傅不為所動，堅持到最後一刻才忍不住摸了一下，還露出滿足的笑容。

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▲阿丹的個性超級親人，喜歡到處討摸摸。（圖／網友@shibadandandan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



阿丹最喜歡吃鴨氣管，每天出門就是為了要討摸，會等人等狗就是不等媽媽，留給媽咪唯一一份高冷。只要是在路上散步和牠對到眼的路人，就會被牠「糾纏」，是家中的外向小太陽。飼主回憶笑道，剛開始養阿丹時，有陌生人來家裡會很緊張，「沒想到牠超像親家母招待女婿，只差沒去泡茶而已」，後來也就習慣阿丹的好客模式了。

▲只要家裡有來陌生人，就會熱情的邀請他們一起玩。（圖／網友@shibadandandan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這次的技師最後也是被盧的受不了，妥協摸了牠一下，搞笑的畫面被分享在Threads上，串文的觀看次數高達11萬次。網友紛紛在底下留言，「我要是師傅一定先處理這隻瓦斯桶，才修理瓦斯爐」、「發起玩耍邀請竟然有人不接」、「看的出來這叔書很努力維持專業形象」、「我看了也想去修瓦斯爐了」，果然沒有人有辦法能拒絕主動的狗狗。