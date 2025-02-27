壽山動物園水豚、迷你驢誕生！　「馬拉松寶寶」擠在一起吸奶奶

▲水豚寶寶「莉馬」、「莉拉」和「莉松」，超萌外表很吸睛。（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）

實習記者陳安榆／綜合報導

壽山動物園再添新成員，分別是3隻水豚寶寶「莉馬」、「莉拉」和「莉松」，象徵著這個家庭會像馬拉松一樣長久繁盛，還有迷你驢寶寶「澎澎」，深灰色的毛蓬鬆可愛。在媽媽及保育員的細心照料下，牠們非常健康的成長，現在已經開始出沒在水豚山屋和迷你驢展場開心探索新環境。

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▲莉亞寸步不離的守護著寶寶，芮芮則會在旁默默守護。（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）



充滿母愛的水豚媽媽「莉亞」來自桃園的水族館，移居壽山動物園後和公水豚「芮芮」培養感情，相處了一年左右，順利於春節期間產下3隻幼崽。當陌生人要接近時，莉亞會用身體護住寶寶，而爸爸芮芮則會在一旁默默地守護，展現溫暖的父愛。

▲迷你驢寶寶「澎澎」超級親人。（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）



來自彰化牧場的迷你驢媽媽「花花」與公驢「史瑞克」有著一段浪漫又溫馨的故事。保育員1年前發現，史瑞克聽到花花的叫聲會異常躁動，還會癡癡的望向花花的方向，於是便化身為月老，安排牠們見面。果不其然這對「情驢」一見鍾情，也順利在最近誕下寶寶。小驢澎澎的個性溫馴，還會咬著保育員的褲子討摸。

▲澎澎出生後第四天便開始長出牙齒，成長速度超快。（圖／翻攝自Facebook／Shou Shan Zoo 壽山動物園）



剛出生的幼崽們模樣超級可愛，吸引不少民眾的目光。為了讓遊客能夠共襄盛舉，動物園官方舉辦了不少活動邀請大家參加，並開辦了有關水豚與迷你驢各自的導覽，期望能夠有更多人一同感受幸福，也能更了解動物的生態。