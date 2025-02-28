「藍灣牧羊犬」狼的外型＋牧羊犬的聰慧　飼主曝：個性像哈士奇

▲藍灣牧羊犬培養地只有佛羅里達州棕櫚灣。（圖／網友@jacobs_wolf.pack提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

英國7個月藍灣牧羊犬Allen有著獨特的藍眼，外形神似狼，是新培育的品種，至今該犬類歷史也僅有10多年。網友@jacobs_wolf.pack經過繁雜的流程和漫長的時間，終於將牠收編回家，今年將與另外3隻捷克狼犬跟2隻邊境牧羊犬，一併回台長居。

@jacobs_wolf.pack一共飼養了6隻大型犬，其中4隻是狼犬。他表示，狼犬威嚇的外表容易使人產生距離感，事實上牠們是很溫馴的類型，不過因為體型較大，玩鬧起來有可能會不小心弄傷飼主，除非有十足的訓犬經驗，否則不太建議家中有小小孩的家庭飼養。

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▲藍灣牧羊犬擁有狼的外表、牧羊犬的聰慧和哈士奇的溫順。（圖／網友@jacobs_wolf.pack提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



@jacobs_wolf.pack家中的狗狗吃生食為主，他會為愛犬們準備配好的生肉餐，而Allen最喜歡吃雞肉。@jacobs_wolf.pack表示，因為喜歡狼犬而飼養，相處後發現牠們需要很多陪伴跟耐心，特別是打罵可能會讓本能產生防禦性攻擊，所以必須得有耐心的正向引導。

▲Allen最喜歡黏著媽媽，是一隻調皮鬼。（圖／網友@jacobs_wolf.pack提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



藍灣牧羊犬(Blue Bay Shepherds)擁有狼的外表、牧羊犬的聰慧和哈士奇的溫順，基本上95%的藍灣牧羊犬都有白胸毛。由於屬於新培育的品種，目前需要通過層層的申請，才能獲得可能飼育的機會，而每一隻藍灣牧羊犬都會有單獨的識別號。@jacobs_wolf.pack提醒，無論養什麼寵物，最重要的依舊是責任與耐心，不能被新鮮感沖昏頭。