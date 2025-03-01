白柴剪指甲躺沙發超慵懶　討厭陌生人卻讓獸醫、美容師摸摸

▲歐歐剪指甲時一臉無所謂，甚至快睡著了。（圖／網友＠cjy_11.29提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

基隆市超級佛系的白柴Oreo（小名歐歐），姐姐在幫牠剪指甲的時候，牠也一動都不想動癱在沙發上，看起來一臉無所謂，甚至是快睡著了。平常就很慵懶的牠，讓飼主直言「非常軟爛」，搞笑的畫面剛好被記錄下來，引發不少「笑果」。

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▲歐歐連在寵物美容時也開啟「休眠模式」。（圖／網友＠cjy_11.29提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



8歲的歐歐不太喜歡外人，隨便摸牠的話會咬人，意外的是獸醫或是美容師就可以摸，此外因過敏，平常只能吃純豬肉或純羊肉的主食及零食。歐歐總喜歡在沙發上睡覺，被吵醒還會皺鼻生氣，去寵物美容時也是自顧自地開啟「休眠模式」，任由美容師幫牠打理造型，真是天塌了都沒有睡覺重要。

▲歐歐在美容時超乖，任由美容師幫自己「變身」。（圖／網友＠cjy_11.29提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主在Threads上分享貼文「誰家的柴犬剪指甲也這麼懶惰⋯」，發佈後引來不少網友留言，紛紛表示「好乖喔，都要睡著了」、「怎麼可以剪到愛睏」、「羨慕，我家的會露牙齒」、「看這身材.....哈哈哈」、「有夠乖！！」，看起來吃超好的歐歐和懶洋洋的個性真是太不違和了，可愛度爆表。