ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

臘腸妹學「裝死」換零食　哥聽指令秒翻肚：我也要吃！

▲咖魯聽到指令翻肚裝死，等肉肉吃。。（圖／IG@karu_0812提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台中市可愛的臘腸兄妹「咖魯」和「咖妮」學會很多技能，這天飼主在訓練妹妹「裝死」，沒想到早就學會的咖魯一聽到指令也秒躺下，眼神期待地看著主人想要吃肉肉，看到咖妮成功吃到零食還一臉疑惑，逗趣的畫面讓專心教導的媽媽無奈又好笑。

 ▲臘腸兄妹倆平常感情超好。（圖／IG@karu_0812提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲臘腸兄妹倆平常感情超好。（圖／IG@karu_0812提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

咖氏兄妹分別是奶油色的咖魯和大理石色的咖妮，2隻毛孩的個性可以說是天差地別。哥哥有點呆呆的，性格比較內向，平常很乖巧，像小天使一樣。妹妹就不一樣了，聰穎又活潑，善於交朋友不怕生，超級調皮是個頑皮精。之前有教狗狗們按鈴，就是想讓牠們表達想吃零食的慾望，這次又打算讓兄妹倆學習新招，依舊很快就上手。

 ▲臘腸兄妹倆平常感情超好。（圖／IG@karu_0812提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主常常幫毛孩們拍許多美照。（圖／IG@karu_0812提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主表示，後來看咖魯苦苦等待的表情實在是太可憐了，還是有給牠零食。搞笑的貼文發佈後，不少網友紛紛留言「360度翻滾怎麼訓練的，太強」、「咖魯：所以愛是會消失的，是嗎？」、「咖魯：我也要啊！」、「咖魯：我先躺下的，怎麼沒有？」、「奶油的眼神，哈哈」，努力在旁邊求表現的哥哥真是讓訓練加大難度。

關鍵字： 臘腸狗裝死翻肚寵物訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

吳宗憲轟小優「自找死路」　證實宋羽葤撤告

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

台中外籍男子遛貓「全程拖行」　2貓掙扎倒地網友心疼報案

維修師傅來了！白柴拿最愛玩具討摸摸　網友：誰忍得住

南投馬兒「壓壞欄杆」帶愛人約會　牠們是同性伴侶少了彼此會憂鬱

柴犬爬上床叼100元被抓現行　懂得拿「零用錢」換肉肉

奴才整理房間「床改方位」　米克斯突然「不會睡覺」好委屈

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　與屋主「大眼瞪小眼」留下羽毛

10年來最大群！基隆驚見200隻海豚跳躍　海釣變賞鯨釣客嗨翻

「藍灣牧羊犬」狼的外型＋牧羊犬的聰慧　飼主曝：個性像哈士奇

海獺跟漁民炫耀「寶貝石頭」　特地放岸上「開鑑賞會」

孤單歐告被遺棄停車場　脖子掛心碎紙條「請幫幫我」溫暖結局曝

白柴剪指甲躺沙發超慵懶　討厭陌生人卻讓獸醫、美容師摸摸

10年來最大群！基隆驚見200隻海豚跳躍　海釣變賞鯨釣客嗨翻

板橋「7貓遺體」散馬路涉案男子被捕　家中10多貓惡劣環境曝

臘腸妹學「裝死」換零食　哥聽指令秒翻肚：我也要吃！

板橋光環路出現「7隻貓遺體」　警方已轉往刑事案件偵查

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　與屋主「大眼瞪小眼」留下羽毛

「藍灣牧羊犬」狼的外型＋牧羊犬的聰慧　飼主曝：個性像哈士奇

布袋候鳥季3／8登場！聽春雨．看春羽...欣賞北返前羽美姿

治療馬「嘴唇撥弦」彈吉他　原地與人合奏開起音樂會

新北「萬金杜鵑」驚艷亮相　侯友宜：新品種展現花農匠心

快訊／竹北疑電箱爆炸悶燒「2816戶停電」　台電搶修中

板橋深丘福德宮捐137萬元　侯友宜：公私協力護市民

高鐵228連假新招「被讚爆」！一票乘客驚呼：拜託以後都這樣

17歲英年早逝！「美國傳奇歌手」是方大同啟蒙偶像　為他踏上音樂路

獨家／歐漢聲熱愛重機投資近2千萬　任賢齊找他玩新計畫嚇到屁滾尿流

憂AI機密外洩　美媒：中國當局要求科技業高層避免赴美

中島美嘉林口催淚開唱！　曾失聰絕望〈我也曾想一了百了〉當場唱到哭了

最高薪10萬！桃園3月7場徵才活動陸續登場　釋出逾7千職缺

方大同猝逝...死因遭瘋傳罹癌「爆肺部嚴重纖維化」　經紀人回應了！

寵物動物熱門新聞

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　跟屋主對看

基隆外海驚見數百海豚「海釣變賞鯨」釣客嗨翻

藍灣牧羊犬外型像狼　真實性格曝

海獺炫耀石頭　放岸上給漁民欣賞

歐告被遺棄停車場　脖子掛心碎紙條「幫幫我」

板橋「7貓遺體」散馬路　男子被捕

壽山動物園水豚、迷你驢誕生！

超商貓本尊愛踏踏　詢問度卻最低

阿金以為媽不在偷上桌　黑汪眼神告狀

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

板橋７貓屍案　警方轉往刑案偵查

毛孩出現「6變化」代表正在向你道別

臘腸妹學裝死　哥秒翻肚也想吃

板橋光環路散落「7隻品種貓遺體」

讀者迴響

熱門新聞

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　跟屋主對看

基隆外海驚見數百海豚「海釣變賞鯨」釣客嗨翻

藍灣牧羊犬外型像狼　真實性格曝

海獺炫耀石頭　放岸上給漁民欣賞

歐告被遺棄停車場　脖子掛心碎紙條「幫幫我」

板橋「7貓遺體」散馬路　男子被捕

壽山動物園水豚、迷你驢誕生！

超商貓本尊愛踏踏　詢問度卻最低

阿金以為媽不在偷上桌　黑汪眼神告狀

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

板橋７貓屍案　警方轉往刑案偵查

毛孩出現「6變化」代表正在向你道別

臘腸妹學裝死　哥秒翻肚也想吃

板橋光環路散落「7隻品種貓遺體」

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面