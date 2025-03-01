臘腸妹學「裝死」換零食　哥聽指令秒翻肚：我也要吃！

▲咖魯聽到指令翻肚裝死，等肉肉吃。。（圖／IG@karu_0812提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台中市可愛的臘腸兄妹「咖魯」和「咖妮」學會很多技能，這天飼主在訓練妹妹「裝死」，沒想到早就學會的咖魯一聽到指令也秒躺下，眼神期待地看著主人想要吃肉肉，看到咖妮成功吃到零食還一臉疑惑，逗趣的畫面讓專心教導的媽媽無奈又好笑。

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▲臘腸兄妹倆平常感情超好。（圖／IG@karu_0812提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



咖氏兄妹分別是奶油色的咖魯和大理石色的咖妮，2隻毛孩的個性可以說是天差地別。哥哥有點呆呆的，性格比較內向，平常很乖巧，像小天使一樣。妹妹就不一樣了，聰穎又活潑，善於交朋友不怕生，超級調皮是個頑皮精。之前有教狗狗們按鈴，就是想讓牠們表達想吃零食的慾望，這次又打算讓兄妹倆學習新招，依舊很快就上手。

▲飼主常常幫毛孩們拍許多美照。（圖／IG@karu_0812提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主表示，後來看咖魯苦苦等待的表情實在是太可憐了，還是有給牠零食。搞笑的貼文發佈後，不少網友紛紛留言「360度翻滾怎麼訓練的，太強」、「咖魯：所以愛是會消失的，是嗎？」、「咖魯：我也要啊！」、「咖魯：我先躺下的，怎麼沒有？」、「奶油的眼神，哈哈」，努力在旁邊求表現的哥哥真是讓訓練加大難度。