上車睡下車尿！黑色柴柴變「一灘泥」　後座躺在媽媽腿上超享受

▲ 一上車就睡翻的Oreo。（圖／網友@_oreo1015_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

上車睡覺下車尿尿！「Oreo」是一隻來自臺中的2歲黑色柴犬，非常習慣坐車，尤其要躺在媽咪的腿上。每當車子開始行進中，牠總能快速地進入夢鄉，這次更是從「後座睡到前座」，完全變成一灘泥。享受的模樣讓飼主忍不住直呼「不是啊，又不是你開車，還睡成一個二哈樣」，彷彿歷經了滄桑，需要好好補眠。

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▲Oreo個性超級外向，活潑黏人。（圖／網友@_oreo1015_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



調皮搗蛋是Oreo的代名詞，活潑又外向的牠同時也非常黏人，也完全不挑食，是健康的乖寶寶。基本上從小開始就很習慣搭車，所以上車時總是能很冷靜，除了吹吹風，其他時間都在「補眠」。就連飼主也不知道牠在累什麼，熟睡的狀態也讓媽咪好氣又好笑，還以為今天的駕駛就是Oreo。

▲調皮搗蛋也是牠的代名詞之一。（圖／網友@_oreo1015_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



通常坐車的狗狗總會特別的激動，就像是知道要出去玩一樣，所以換一個角度來說，反而Oreo的反應真的很特別，雖然難敵睏意來襲，卻也算是一隻不吵不鬧的天使狗狗。對於怎麼樣都睡不飽的Oreo來說，這種反應也代表只要有媽媽在的地方，就總能感到很安心。