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7個月伯恩山犬腹部腫脹急送醫！　照X光檢查驚現「24隻襪子」

實習記者陳安榆／綜合報導

實在是太驚險了！美國加利福尼亞州有一隻7個月大的伯恩山犬「Luna」，因為腹部異常腫脹而被飼主送往獸醫院檢查，沒想到照完X光後發現，牠的肚子裡面居然充滿了「襪子」，並且數量高達24隻。危險的情況嚇壞眾人，所幸通過緊急手術後，Luna成功挺了過來，現在也很健康，看到人會開心地搖著尾巴。

IG@coronaanimaler分享貼文，獸醫師在觀看檢查結果後，當即對Luna採取治療，透過「腸造口術（Enterotomy）」和「胃造瘻術（Gastrotomy）」發現，在牠的體內可不只有襪子那麼簡單，還有1條大腸髮圈、2條一般髮圈、3片鞋墊、一些小的衣物碎片，其中在腸道內還發現了一件嬰兒的衣服，異物總數量高達44件。

 
 
 
 
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如此罕見的意外在排除萬難後，Luna終於又恢復了笑容。該獸醫院同時也在貼文中呼籲各位飼主，如果自己的寵物出現嘔吐、昏睡、腹部異常堅硬的狀況，不要懷疑自己的直覺，請立即前往附近的醫院檢查。幸好這次Luna的主人即時將牠送往急救，才沒有導致憾事發生。小提醒，有些狗狗不明白什麼能吃，什麼不能，民眾在家中得要時刻注意，不要讓有可能被吞下的異物出現在狗狗周遭才行。

關鍵字： 伯恩山犬誤食24隻襪子美國

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