臺北動物園「Serikin」到新加坡相親啦！　極瀕危馬來虎域外保育

▲馬來虎姊妹檔Serikin和Shima去(2024)年透過全球馬來虎保育計畫下的交換從法國來到臺灣。（圖／翻攝自臺北市立動物園官網）

實習記者陳安榆／綜合報導

臺北市立動物園在2024年初迎來兩位新成員，來自法國的極瀕危馬來虎「Shima」與「Serikin」，並首次加入全球馬來虎域外保育計畫，以維持該物種族群數量與遺傳多樣性，協助建立並串聯亞洲衛星族群。Serikin在臺灣休養一年後，上(2)月25日順利抵達新加坡動物園「相親」，期待能為域外保育建立新繁殖配對。

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▲馬來虎Serikin從2024年底開始在臺北動物園熱帶雨林區後場進行入箱籠訓練與出國搭機準備。（圖／翻攝自臺北市立動物園官網）

Shima和Serikin都是女生，從法國Le Parc des Félins貓科園抵達臺灣後，經過兩個多月的檢疫與適應期，便正式於臺北市立動物園與大家見面，活潑的Shima還曾趴在玻璃上，好奇地看來觀賞的小朋友，深受遊客們的喜愛。如今在適應園方近一年的照養環境後，透過和新加坡動物園的雙向借殖合作，決定讓Serikin先行啟程，期待能早日收到回傳「相親成功」的消息。

▲馬來虎Serikin在2月25日從臺北市立動物園前往Mandai Wildlife Reserve新加坡動物園進行族群血緣交換。（圖／翻攝自臺北市立動物園官網）

Serikin經過逾16個小時的準備、飛行和等待，目前已於(2/25)日凌晨平安抵達，前往萬態野生動物保育集團(Mandai Wildlife Reserve)轄下的新加坡動物園，也開始了為期30天的檢疫觀察，該園除了感謝美麗的馬來虎到來，也為牠準備了寬闊的檢疫空間。此次計畫是北美、歐洲與東南亞動物園暨水族館協會間在馬來虎保育議題上的首次合作，為促成新的繁殖配對及血緣更新而努力。

▲Serikin經過逾16個小時的準備、飛行和等待，於今天安全抵達新加坡動物園，將在園內寬闊的檢疫空間開始為期30日的檢疫觀察。（圖／翻攝自臺北市立動物園官網）



這次臺北市立動物園參與的馬來虎保育計畫，透過美國動物園暨水族館協會（AZA）老虎區域血統書管理者及物種存續委員會（SSP）顧問、世界動物園暨水族館協會（WAZA）東北虎和蘇門答臘虎GSMP族群管理顧問Kathy Traylor-Holzer協助，爭取從法國Le Parcdes Félins貓科園借殖2隻3歲雌性馬來虎，加入老虎的全球保育計畫。北市動物園分享，之後也預計從新加坡調度雄虎來臺灣，有任何新訊息會再另行公告。

▲馬來虎Shima看到小朋友，好奇地趴在玻璃上。（圖／台北市立動物園提供）