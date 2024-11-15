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住家深夜闖不速之客　夫妻驚見「保育動物躺床上」傻：澳洲日常

住家深夜闖不速之客　夫妻驚見「保育動物躺床上」傻：澳洲日常。（圖／翻攝自Instagram／frandiasrufino）

▲女子在家發現無尾熊。（圖／翻攝自Instagram／frandiasrufino）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一對夫妻晚間下班回家時，發現家中突然有騷動，以為遭小偷的他們心頭一驚，正在緊張時，意外看到被列為保育動物的無尾熊懶洋洋待在房間，把他們嚇了一大跳，笑稱遇到傳說中的「澳洲日常」。

來自巴西的女子法蘭(Fran Dias Rufino)和老公布魯諾(Bruno)，現居住在澳洲阿得雷德市(Adelaide)羅林斯公園區(Rosslyn Park)，2人深夜回到家中時，發現家中闖入不速之客，十分緊張。

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布魯諾表示，他當時聽到法蘭一直在尖叫，「我本來很擔心家裡有蜘蛛」，沒想到竟然是一隻無尾熊。法蘭則表示，「我家裡居然有一隻無尾熊，我完全不敢相信」。

影片中可看到，無尾熊原本待在臥室地板上，發現2人後完全不緊張，緩緩爬到床頭櫃上，後來甚至跳到床上待著，態度看起來十分放鬆。法蘭表示，當時她非常緊張，不曉得該怎麼辦，後來好不容易才用毯子成功引導無尾熊離開家中。

影片曝光後吸引網友留言，「居然是無尾熊，太可愛了」、「如果是我，我才不會讓牠離開，好想抱著牠睡覺」、「我也住澳洲，從來沒遇到過」。法蘭表示，她懷疑無尾熊是從寵物門偷偷溜進家中，結果家中寵物犬對無尾熊完全沒有興趣。

關鍵字： 無尾熊澳洲夫妻AdelaideFran Dias Rufino紐澳要聞

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